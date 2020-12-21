Деду Морозу подарили дачу под Калугой

В Новогодней столице России - Калуге чествовали Дедов Морозов, съехавшихся на слет со всей области. А главному Деду Морозу презентовали дачу - рядом с усадьбой Гончаровых в Полотняном заводе.

Красивый деревянный домик на берегу живописного пруда. Место историческое - усадьба Гончаровых, здесь Пушкин бывал. Так что дачка получилась что надо. Дед Мороз долго в избе отдыхать не стал - тут же отправился детишек радовать. А накануне в Калуге прошел слет Дедов Морозов - сказочные персонажи приехали из всех районов области. Каждый со Снегурочкой и "группой поддержки" из коллективов художественной самодеятельности. Все 25 районов области - со своей презентацией. Был и Дед Мороз - байкер, и три богатыря верхами, и джазовый оркестр Дедов Морозов, и, конечно, хлудневская коза (калужская глиняная игрушка). Словом, четырехчасовое представление прошло весело и забавно. А в заключение Деды Морозы подарили калужанам и гостям по елочному украшению: яблоки из Сухиничей, малина из Хвастовичей, а исторический Малоярославец - гусарский мундир.

- Этот год для нашей родной Калуги - особенный. Мы встречаем его в статусе новогодней столицы России. Сегодня, впервые в истории Калужского края и, наверное, России, проводится областной слет Дедов Морозов и Снегурочек. Давайте в этот год пожелаем и себе, и нашей Калуге всего самого наилучшего, - предложила заместитель городского головы Ирина Агеева.