Павел Путилин выступил в Совете Федерации РФ

Новости

Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал о новом штамме коронавируса 18:44
Данила Козловский сыграет Гамлета в Минске 18:42
Собянин: В Москве половина врачей переболела коронавирусом 18:35
Путин приравнял Северный флот к военному округу 18:14
Двукратный чемпион Олимпиады Нортуг приговорен к тюрьме за кокаин 18:10
Госдума 22 декабря рассмотрит проект о регулировании цен 18:04
Главный онколог назвал достижения в лечении рака в этом году 17:51
Госсовет обсудит на заседании в среду развитие РФ до 2030 года и нацпроекты 17:43
Госдума почти выполнила Послание президента 17:38
Испанский король вручил премию Сервантеса писателю Жоану Маргариту 17:30
Из-за износа труб водоканалы теряют четверть очищенной воды 17:25
В Минске оценили принятие бюджета Союзного государства 17:24
Российские ученые проверят информацию о новом штамме коронавируса 17:20
В Сибири в 2021 году построят полигон для испытаний ракеты "Сармат" 16:58
Общительной китаянке не дали вывезти из Петербурга 20 килограммов банкнот 16:56
Свыше 40 процентов испанцев готовы привиться от коронавируса 16:53
Мэр Екатеринбурга станет вице-губернатором области 16:51
В "Спартаке" прокомментировали дисквалификацию тренера Тедеско 16:42
Мишустин увеличил количество бюджетных мест для иностранных студентов 16:36
Стала известна причина смерти создателя "Ну, погоди!" Курляндского 16:34
В Москве усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер 16:31
СМИ: Арбитра матча РПЛ "Сочи" - "Спартак" отстранят от работы 16:26
Жительница Набережных Челнов родила троих детей в течение года 16:21
Медведев: В первом полугодии понадобится более 45 млн доз вакцины 16:17
Путин: РФ должна быть готова реагировать на размещение РСМД у своих границ 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
21.12.2020 17:25

Павел Путилин выступил в Совете Федерации РФ

Спикер Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин выступил на заседании Президиума Совета законодателей, состоявшемся в верхней палате парламента России. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.
Фото: Липецкий облсовет Фото: Липецкий облсовет
Фото: Липецкий облсовет

Его провели первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая. На заседании обсудили вопросы совершенствования законодательства субъектов РФ в связи с принятием поправок к Конституции, а также тему модернизации механизмов обращения с медицинскими отходами и меры по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Павел Путилин в ходе совещания выступил с докладом, посвященным реализации на практике принятых поправок в Основной закон страны. По словам спикера, путем внесения поправок в Конституцию раскрыт смысл и содержание одного из основных отличий российской государственности - социальный признак.

Фото: Липецкий облсовет
Депутаты Липецкого облсовета наметили план работы на будущий год

- Это первый важнейший шаг. По моему мнению, мы должны пойти дальше, укрепляя и развивая социальную платформу государственности России. Да, уже вносятся изменения и дополнения в действующее законодательство социальной направленности. В то же время мы предлагаем к обсуждению политическую идею о целесообразности принятия на федеральном уровне "Социального кодекса Российской Федерации", в котором необходимо предусмотреть единые подходы в вопросах социальных гарантий для всех граждан страны, - сказал в своем выступлении председатель Липецкого облсовета Павел Путилин.

Он напомнил, что в Липецкой области формируется свой "Социальный кодекс". Сейчас он насчитывает около 150 видов социальной поддержки. Спикер регионального парламента отметил, что совершенствование форм социальной поддержки и помощи - это один из путей укрепления репутации власти среди населения и воспитания политической активности среди избирателей.

Также председатель облсовета Павел Путилин остановился на новелле Конституции, посвященной публичной власти. По его словам, для эффективной реализации этого нововведения целесообразно внести изменения и дополнения в федеральные законы "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов России" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в России".

- У правоприменителей должна быть полная ясность и умение отличать государственную власть, как указано в первой главе Конституции, и публичную власть. Поэтому сегодня требуется четко прописать принципы взаимодействия органов госвласти и местного самоуправления, а также пределы и формы их взаимодействия, включая участие в формировании друг друга, - продолжил Павел Путилин.

В связи с принятыми поправками в Конституцию и необходимостью внесения изменений, прежде всего, в Устав Липецкой области, в региональном парламенте создана рабочая группа с широким представительством. Собраны и обобщены все предложения по поправкам в Основной закон региона и отраслевые нормативные правовые акты. Сроки завершения этой работы во многом будут зависеть от принятия федеральным законодателем законов, вытекающих из поправок в Конституцию.

Фото: Липецкий облсовет
Мэрия Липецка сохранит полномочия в сфере градостроения

- Эффективность деятельности законодательных органов во многом зависит от правильной организации самого законотворческого процесса. В этом году мы провели мониторинг нашего закона "О нормативных правовых актах Липецкой области". Результатом стало принятие нового закона. Проделанная работа показала, что современные реалии, накопленный опыт субъектов и складывающаяся судебная практика требуют новых подходов в организации нормотворческой деятельности органов власти в целом, - считает Павел Путилин.

В завершении своего выступления Павел Путилин предложил российским законодателям вернуться к вопросу о необходимости принятия на федеральном уровне закона о нормативных правовых актах Российской Федерации. Также он выразил готовность активно подключиться к работе в этом направлении.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк Липецкий областной Совет депутатов

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали появление нового штамма коронавируса
Песков назвал гибридной войной санкции против "Северного потока-2"
Центр Гамалеи, РФПИ и AstraZeneca начинают испытания вакцины от COVID-19
Цена нефти опустилась ниже 50 долларов на фоне мутации коронавируса
За сутки в России подтверждено 29 350 случаев COVID-19 в 84 регионах