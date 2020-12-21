Новости

Успехи России в развитии военных беспилотников признали в Китае 11:20
Курс доллара поднялся выше 75 рублей, евро - выше 91 рубля 11:13
Воробьев: Подземного метро в Подмосковье в ближайшее время не будет 11:06
Деду Морозу подарили дачу под Калугой 11:03
Ипотека "Минус три процента" будет действовать в Подмосковье еще два года 10:59
СМИ: Прилетевших в Европу из Британии не выпускают из аэропортов 10:57
Воробьев: Школы Подмосковья не перейдут на постоянную "дистанционку" 10:56
Звонарь рассказал, когда начинается отсчет нового года 10:55
Александр Кузнецов сыграет в новых "Фантастических тварях" 10:53
Понятие "соцсеть" закрепят законодательно 10:51
Польша приостановила авиасообщение с Британией 10:50
Кредиты оборонных предприятий выросли почти на триллион рублей 10:44
Мишустин поручил к 11 января отчитаться о выплатах на детей до 8 лет 10:42
Ростуризм указал уровень снижения объема внутреннего турпотока в 2020 году 10:40
Среди петроглифов в Хабаровском крае обнаружили древнего лося 10:34
Мишустин поручил проверить полноту выплат медработникам 10:34
Медики в Качканаре получили выплаты после пресс-конференции президента 10:30
Мишустин ждет предложения по улучшению оплаты труда педагогов 10:28
МВД: Убитая мужем нижегородка перед смертью обращалась в полицию 09:58
На Урале воспитанники детсада получили ожоги от бактерицидной лампы 09:50
Школьники получат аналог популярного видеосервиса для занятий на "удаленке" 09:48
Экс-футболист "Спартака" Промес признался, что был потрясен арестом 09:43
Россия испытала "летающую БМД" с высокоточными ракетами 09:35
Оперштаб: Еще 4798 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:32
Московскому клубу Pravda грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
21.12.2020 11:06
Рубрика: Экономика

Воробьев: Подземного метро в Подмосковье в ближайшее время не будет

Текст: Ирина Рыбникова

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что подземного метро жителям области ожидать пока не стоит. Но зато в 2021 году начнут открывать третий диаметр МЦД.

Новая станция "Серп и Молот" свяжет два центральных диаметра и метро

"Он пройдет через Зеленоград, Химки, Люберцы, Раменское", - рассказал Воробьев РИА Новости, подчеркнув, что в этом году уже были открыты шесть станций будущего МЦД.

По словам губернатора, Московских центральных диаметров, которые связывают между собой города на противоположных территориях области, ждут жители всех ближних муниципалитетов. Поезда МЦД курсируют с интервалом в 3-5 минут, из-за чего этот вид транспорта сравнивают с наземным метро.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область МЦД: Новый общественный транспорт Московского региона

Главное сегодня

Мишустин поручил проверить полноту выплат медработникам
Курс доллара поднялся выше 75 рублей, евро - выше 91 рубля
В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19
В России предложили провести "умную оптимизацию" числа госслужащих
ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса в Дании, Австралии и Нидерландах
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего