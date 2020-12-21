Воробьев: Подземного метро в Подмосковье в ближайшее время не будет

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что подземного метро жителям области ожидать пока не стоит. Но зато в 2021 году начнут открывать третий диаметр МЦД.

"Он пройдет через Зеленоград, Химки, Люберцы, Раменское", - рассказал Воробьев РИА Новости, подчеркнув, что в этом году уже были открыты шесть станций будущего МЦД.

По словам губернатора, Московских центральных диаметров, которые связывают между собой города на противоположных территориях области, ждут жители всех ближних муниципалитетов. Поезда МЦД курсируют с интервалом в 3-5 минут, из-за чего этот вид транспорта сравнивают с наземным метро.