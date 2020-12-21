В Хабаровске завскладом украл сигарет на 17 млн рублей

В Хабаровске заведующий складом фирмы, торгующей табачными изделиями на Дальнем Востоке, обвиняется в присвоении и краже.

Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, 59-летний мужчина с ноября 2015 по август 2019 года похищал товар небольшими партиями и вывозил на своей машине. Сигареты он перепродавал ниже рыночной стоимости, а деньги тратил на погашение своих долгов и иные нужды.

"В результате проведенной ревизии должностные лица выявили недостачу на сумму свыше 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.