В Хабаровске завскладом украл сигарет на 17 млн рублей

Новости

В России предложили провести "умную оптимизацию" числа госслужащих 07:58
Россияне выступили против сокращения новогодних каникул 07:57
Вильфанд предупредил москвичей об аномальном атмосферном давлении 07:16
За два месяца в Китае вакцинируют от коронавируса 50 миллионов граждан 06:58
Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу 06:46
Названа безвредная доза алкоголя в новогоднюю ночь 06:43
Конгресс США продлил финансирование правительства еще на сутки 06:05
Канада приостановит авиасообщение с Великобританией 05:16
CNN: США начали выводить своих военных из Сомали 05:11
Сенат США одобрил новый пакет помощи в связи с COVID-19 05:10
Питоны могут войти в рацион жителей Флориды 04:45
В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19 04:39
День зимнего солнцестояния наступил в России 04:14
Латвия и Финляндия прервали международное сообщение с Великобританией 03:36
В ВОЗ не увидели влияния новой мутации коронавируса на летальность 03:31
Для въезда в Сербию теперь нужен тест на коронавирус 03:16
Британский кабмин соберется на экстренное заседание из-за мутации коронавируса 02:53
Эксперты перечислили самые востребованные в 2021 году профессии 02:41
"Необходимые" работники попали во вторую волну вакцинации в США 02:21
Новый штамм коронавируса добрался до Австралии 02:20
Сатурн и Юпитер соединятся на небе впервые за 794 года 01:58
Власти Марокко приостановили авиасообщение с Великобританией 01:45
Саудовская Аравия закрыла границы из-за мутации коронавируса 00:50
Турция приостановила авиасообщение с четырьмя странами из-за COVID-19 00:46
Курс биткоина обновил очередной исторический максимум 00:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
21.12.2020 07:53
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске завскладом украл сигарет на 17 млн рублей

Текст: Артем Красиков

В Хабаровске заведующий складом фирмы, торгующей табачными изделиями на Дальнем Востоке, обвиняется в присвоении и краже.

Фото: iStock
В Петрозаводске мужчины украли крышку от люка и провалились в него

Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, 59-летний мужчина с ноября 2015 по август 2019 года похищал товар небольшими партиями и вывозил на своей машине. Сигареты он перепродавал ниже рыночной стоимости, а деньги тратил на погашение своих долгов и иные нужды.

"В результате проведенной ревизии должностные лица выявили недостачу на сумму свыше 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19
Эксперты перечислили самые востребованные в 2021 году профессии
В ВОЗ не увидели влияния новой мутации коронавируса на летальность
Сенат США одобрил новый пакет помощи в связи с COVID-19
Вильфанд предупредил москвичей об аномальном атмосферном давлении
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков