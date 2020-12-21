В Приамурье нашли части ступени ракеты "Союз-2.1б"

В Амурской области нашли три блока первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей 18 декабря с космодрома Восточный.

"Сегодня нашли еще одну часть, примерно в трех километрах от двух, найденных ранее. В среду начнутся поиски последнего фрагмента", - цитирует "Интерфакс" главу Зейского района Дмитрия Василенко.

Все фрагменты распилят и вывезут обратно на космодром. Начало работ запланировано на 13 января.

Части второй ступени искали в Алданском и Кобяйском улусах Якутии. В Кобяйском районе найдены фрагменты топливного бака ракеты.

Как сообщалось ранее, 18 декабря на космодроме Восточный успешно прошел пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту. Это был первый полностью коммерческий запуск космических аппаратов с этого космодрома. В следующем году с Восточного собираются провести запуски не менее шести "Союзов".