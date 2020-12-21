В Приамурье сократили время работы кафе и ресторанов

В Амурской области с 21 декабря все предприятия общественного питания могу обслуживать клиентов в залах с семь часов утра до 19 часов. До этого заведения работали до 21 часа.

Изменение в распоряжение губернатора внес оперативный штаб правительства региона. Отмечается, что после 19 часов возможна работа заведений только на вынос.

За прошлую неделю в Приамурье выявлено 1045 случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 13911 человек с коронавирусной инфекцией. 105 пациентов скончались.

Ранее губернатор Василий Орлов заявил, что в следующем году планируется привить от коронавируса до 60 процентов населения области. Вакцину уже получили медики, работающие в "красной зоне".