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21.12.2020 05:26
Рубрика: Власть

В Приамурье сократили время работы кафе и ресторанов

Текст: Артем Красиков

В Амурской области с 21 декабря все предприятия общественного питания могу обслуживать клиентов в залах с семь часов утра до 19 часов. До этого заведения работали до 21 часа.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Изменение в распоряжение губернатора внес оперативный штаб правительства региона. Отмечается, что после 19 часов возможна работа заведений только на вынос.

За прошлую неделю в Приамурье выявлено 1045 случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 13911 человек с коронавирусной инфекцией. 105 пациентов скончались.

Ранее губернатор Василий Орлов заявил, что в следующем году планируется привить от коронавируса до 60 процентов населения области. Вакцину уже получили медики, работающие в "красной зоне".

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