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21.12.2020 21:26
Рубрика: Общество

Скончался бывший вице-президент Чувашии Лев Кураков

Текст: Сергей Кирсанов

В Чувашии в возрасте 77 лет ушел из жизни известный ученый-экономист и государственный деятель Лев Кураков.

До настоящего времени он был председателем Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Чувашской Республики. В разные годы он занимал должности председателя Государственного Совета республики, председателя кабинета министров ЧР, входил в состав Совета Федерации. В течение 19 лет возглавлял Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

Лев Кураков - доктор экономических наук, профессор, действительный член Российской академии образования, являлся также заслуженным деятелем науки РФ.

Соболезнования в связи с кончиной Льва Куракова выразила председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова.

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