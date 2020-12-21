В томском детском доме-интернате обнаружили тело подростка

В Томской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела подростка в Тунгусовском детском доме-интернате.

15-летний воспитанник интерната был найден мертвым утром в помещении группы №1. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

- Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "причинение смерти по неосторожности", - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

В настоящее время по делу назначена судебная медицинская экспертиза. Следователи выясняют причины гибели ребенка.