В Новгородской области фура протаранила деревянный дом

В Валдайском районе Новгородской области грузовой автомобиль Scania с прицепом протаранил бревенчатый дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России.

ДТП произошло на 378 километре федеральной автодороги "Россия".

- Сорокавосьмилетний водитель грузовика не выбрал безопасную для движения скорость, - отметили в ведомстве. - В итоге он допустил занос, съехал в правый кювет и врезался в частный дом.

Мужчина был доставлен в Валдайскую центральную районную больницу с различными травмами. В доме, разрушенном фурой, в момент столкновения никого не было.