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21.12.2020 15:59
Рубрика: Общество

В Тюменской области выявлен очаг COVID-19 в интернате для престарелых

Текст: Татьяна Воробьева

Очаг коронавирусной инфекции выявлен в Вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщает тюменское управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства в регионе есть еще один действующий очаг - на предприятии, которое производит лекарства. В общей сложности заболели 50 человек, контактные 257 человек.

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На прошлой неделе сняты с контроля два очага COVID-19 - в Ярковском и Исетском дома-интернатах для престарелых и инвалидов.

"В детских образовательных учреждениях отсутствуют случаи групповой заболеваемости", - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным на 21 декабря за сутки зафиксировано 169 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 21753). "Несмотря на усилия врачей, 54-летняя женщина скончалась от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза", - сообщает региональный оперштаб. За весь период пандемии в области умерли 180 пациентов с коронавирусом.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Вакцинация от коронавируса

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