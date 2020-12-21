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21.12.2020 14:03
Рубрика: Российский автопром

Рестайлинговая Lada Niva получила новую конструкцию кузова

Текст: Константин Руссов

Появилась информация об изменениях в структуре кузова обновлённого внедорожника Lada Niva, производство которого стартовало на заводе "Лада Запад Тольятти" 21 декабря 2020 года.

Фото: скриншот с youtube.com
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По словам директора по инжинирингу "Лада Запад Тольятти", слова которого приводит Lada 4х4 Клуб, внедорожник получил новый фронтэнд, что привело к уменьшению веса автомобиля и снижению нагрузки на оси. Это мероприятие потребовало перекалибровки электронных антиблокировочной системы и системы стабилизации.

"В остальном, в техническом плане в автомобиле всё осталось неизменным. Единственное новшество - изменение состава комплектаций", - пишет Клуб.

О составе комплектаций будет сообщено позднее. На данный момент известно, что Lada Niva Travel получит версии с мультимедиа с камерой заднего вида, электрорегулируемыми и обогреваемыми зеркалами, климатической системой, передними электростеклоподъёмниками, подогревом сидений. Другими словами, оборудование перекочевало на новинку с предшественника. Не исключено, что АвтоВАЗ расширил список опционального оснащения.

Продажи Lada Niva Travel стартуют в первом квартале 2021 года.

#Lada