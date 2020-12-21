Рестайлинговая Lada Niva получила новую конструкцию кузова

Появилась информация об изменениях в структуре кузова обновлённого внедорожника Lada Niva, производство которого стартовало на заводе "Лада Запад Тольятти" 21 декабря 2020 года.

По словам директора по инжинирингу "Лада Запад Тольятти", слова которого приводит Lada 4х4 Клуб, внедорожник получил новый фронтэнд, что привело к уменьшению веса автомобиля и снижению нагрузки на оси. Это мероприятие потребовало перекалибровки электронных антиблокировочной системы и системы стабилизации.

"В остальном, в техническом плане в автомобиле всё осталось неизменным. Единственное новшество - изменение состава комплектаций", - пишет Клуб.

О составе комплектаций будет сообщено позднее. На данный момент известно, что Lada Niva Travel получит версии с мультимедиа с камерой заднего вида, электрорегулируемыми и обогреваемыми зеркалами, климатической системой, передними электростеклоподъёмниками, подогревом сидений. Другими словами, оборудование перекочевало на новинку с предшественника. Не исключено, что АвтоВАЗ расширил список опционального оснащения.

Продажи Lada Niva Travel стартуют в первом квартале 2021 года.