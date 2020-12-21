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21.12.2020,  
09:35
Текст:  Антон Валагин

Россия испытала "летающую БМД" с высокоточными ракетами

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Новейший транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН на испытаниях подтвердил титул "летающей боевой машины десанта", поразив во время тестов мишени, имитировавшие бронетехнику противника.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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- Опытный образец выполнил стрельбы управляемыми ракетами комплекса "Атака-ВМ". Стрельбы признаны успешными, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что в ходе испытаний вертолет применял также неуправляемые ракеты и пушки в подвесных контейнерах.

Новая версия Ми-8 разработана с учетом боевого опыта локальных конфликтов - в том числе в Сирии. Машина оснащена двигателем ВК-2005-03, уверенно работающем на больших высотах и в жарком климате. Кабина экипажа защищена титановыми пластинами, транспортное отделение прикрывает легкая броня из арамида, защищены и жизненно важные агрегаты. На Ми-8АМТШ-ВН установлен бортовой комплекс обороны, подавляющий ракеты с тепловыми и радиолокационными системами наведения.

Вооружение вертолета состоит из пушек в подвесных контейнерах, пулеметов, бомб, неуправляемых ракет и управляемого ракетного оружия под управлением обзорно-прицельной системы, позволяющей бороться с наземными и воздушными целями. Быструю высадку десанта обеспечивают две двери по бортам и дополнительные люки.

- Благодаря усовершенствованному управляемому оружию и повышенной живучести, Ми-8АМТШ-ВН стал по-настоящему многоцелевой машиной для ударных, штурмовых и транспортных задач. Фактически, он подтвердил характеристики летающей боевой машины десанта, - добавил собеседник агентства.

Кстати

Один из потомков Ми-8, ударно-транспортный вертолет Ми-24 получил за боевые качества прозвище "летающая БМП".

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