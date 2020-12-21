Ручная работа: как старые американские танки переделывали в БМП-3

Поэтому неудивительно, что такая техника была очень интересна военным США. Для изучения ее характеристик они приобрели две "тройки", попавшие на Украину еще во времена Советского Союза.
Судя по материалам, имеющимся в Сети, в настоящее время "в живых" осталась лишь одна такая бронемашина, другую, по всей видимости, расстреляли из различных видов оружия на испытаниях.
В то же время для отработки перспективных систем вооружений, таких как вертолет-невидимка Comanche, и для обозначения сил противника на учениях было решено изготовить десяток ходовых макетов БМП-3.
В качестве основы взяли старые основные боевые танки М48, с которых сняли башни с вооружением, а затем смонтировали имитации корпуса и модуля с фальшивыми пушками и пулеметом.
Такие "боевые машины пехоты" оказались очень похожи на настоящие, разница заключалась в несоответствии габаритов по высоте, ее прибавили.
Известно, что такая техника эксплуатировалась недолго, ее быстро списали.
Кроме того, для обозначения иностранной техники из М48 были сделаны макеты самоходных артиллерийских установок 2С3, а также танков Т-80Б.
This is how to transform M60 MBT into BMP-3 IFV pic.twitter.com/stuBe6KKWW— Caesar (@Ninja998998) December 21, 2020