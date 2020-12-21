Закон Саратовской области от 17 декабря 2020 года № 168-ЗСО "О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Саратовской области на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи"

принят Саратовской областной Думой 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 25 сентября 2020 года № 108-ЗСО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Саратовской области на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи" изменение, заменив цифры "8278" цифрами "8566".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев







