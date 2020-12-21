Специалист по безопасности развенчал популярный миф о русских хакерах

Люди, которые общаются на хакерских форумах на русском языке далеко не всегда являются гражданами России. Миф о русских хакерах появился в 2000-х годах, когда многие новые типы преступлений придумывались русскоговорящими людьми, объяснил в интервью "Российской газете" Илья Сачков, генеральный директор и основатель Group-IB.

"Есть когнитивное искажение, связанное с "русскими хакерами". Исторически есть понятие "русскоговорящий хакер": есть люди, которые общаются на русском языке в интернете, но живут в разных странах мира, и далеко не всегда являются гражданами России. В 2000-е годы многие новые типы преступлений придумывались русскоговорящими людьми и оттуда тянется шлейф, что русскоговорящим хакерам приписывают некое лидерство. Можно с уверенностью сказать, что русскоговорящая преступность, которая находится во всем мире, а не только в России, это наиболее креативный преступный класс. При этом многие хакерские группы, говорящие на других языках, находятся на русскоговорящих хакерских форумах, и используют разработки, придуманные русскоговорящими людьми. В последние лет семь, можно выделить и китайскоговорящих хакеров, англоговорящих хакеров. Я для себя, наверное, уже пять лет не атрибутирую хакеров по языку, на котором они говорят. Произошла полная глобализация", - сказал он.

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