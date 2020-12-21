Закон Тамбовской области от 17 декабря 2020 года № 567-З "О внесении изменения в статью 1 Закона Тамбовской области "Об установлении на 2021 год величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Тамбовской области в целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных Федеральным законом "О государственной социальной помощи"

Принят Тамбовской областной Думой 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Тамбовской области от 30 сентября 2020 года № 528-З "Об установлении на 2021 год величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Тамбовской области в целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных Федеральным законом "О государственной социальной помощи" ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2020, 1 октября) следующее изменение:

цифры "8917" заменить цифрами "9396".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава администрации области А.В.Никитин







