В этом году ВКС получили пять модернизированных Ту-95МС

В 2020 году авиационные стратегические ядерные силы России пополнились пятью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС. Об этом в понедельник на коллегии Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Ранее министр обороны заявлял, что на модернизированном ракетоносце будут существенно обновлены бортовое оборудование, силовая установка и состав вооружения. Это, по словам Шойгу, позволит повысить боевую эффективность самолета и продлить сроки его эксплуатации.

Вообще, Ту-95 МС давно прописался в российском и мировом небе. За внушительные размеры - размах крыльев у "Туполева" более 50 метров - и мощное вооружение на Западе его называют Bear - "медведь". Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В модификации Ту-95МС6 в грузовом отсеке на многопозиционной пусковой установке барабанного типа размещается шесть таких ракет. В модификации Ту-95МС16 в дополнение к внутрифюзеляжной пусковой установке предусмотрена подвеска еще десяти ракет Х-55 на четырех подкрыльевых держателях (но это запрещено международными соглашениями).

Оборонительное вооружение самолетов Ту-95МС состоит из 23-мм авиационных пушек. На старых модификациях самолета установлено шесть спаренных пушек АМ-23 в трех оборонительных стрелковых установках (верхней, нижней и кормовой), и только две пушки АМ-23 или ГШ-23 на Ту-95МС в корме.