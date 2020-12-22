Указ главы Республики Бурятия от 21 декабря 2020 года № 263 "О празднике Белого месяца "Сагаалган" в 2021 году"

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 № 2562-V "О праздничных днях и памятных датах в Республике Бурятия" постановляю:

1. Объявить нерабочим праздничным днем на территории Республики Бурятия 12 февраля 2021 года - первый день Нового года по лунному календарю - праздник Белого месяца "Сагаалган".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







