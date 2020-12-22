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22 декабря 2020 г.

Указ главы Республики Бурятия от 21 декабря 2020 года № 263 "О празднике Белого месяца "Сагаалган" в 2021 году"

Дата подписания 21 декабря 2020 г.
Опубликован 22 декабря 2020 г.

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 № 2562-V "О праздничных днях и памятных датах в Республике Бурятия" постановляю:

1. Объявить нерабочим праздничным днем на территории Республики Бурятия 12 февраля 2021 года - первый день Нового года по лунному календарю - праздник Белого месяца "Сагаалган".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов



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