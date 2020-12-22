Четверо туристов погибли в горной реке в Мексике

Группу туристов из 21 человека унесло течением реки в горах Мексики. В результате четверо из них погибли, еще трое числятся пропавшими без вести - их ищут спасатели.

Трагедия произошла в районе Коста-де-Оро в мексиканском штате Варакрус. Отмечается, что причиной происшествия мог стать резкий подъем уровня воды в реке из-за обильных ливней, обрушившихся на регион.

Все туристы - граждане Мексики. Как пишет "Газета.Ru", пятеро из них обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает.

В настоящее время ведется расследование по факту гибели людей.