Закон Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года № 74-ОЗ "Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Думой Чукотского автономного округа 15 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики окружного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 49 212 282,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов окружного бюджета в сумме 49 458 049,8 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Чукотского автономного округа на 1 января 2022 года в сумме 9 802 712,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чукотского автономного округа в сумме 1 870 000,0 тыс. рублей;

4) дефицит окружного бюджета в сумме 245 767,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2022 год в сумме 38 378 570,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 38 341 525,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов окружного бюджета:

на 2022 год в сумме 37 947 440,6 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов в сумме 649 985,3 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 37 874 895,4 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов в сумме 1 190 718,7 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Чукотского автономного округа:

на 1 января 2023 года в сумме 9 536 082,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чукотского автономного округа в сумме 2 070 000,0 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме 9 069 452,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чукотского автономного округа в сумме 2 070 000,0 тыс. рублей;

4) профицит окружного бюджета на 2022 год в сумме 431 130,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 466 630,2 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Отчисления в окружной бюджет от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, осуществляются по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, за исключением нормативов отчислений в местные бюджеты, установленных Законом Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года № 86-03 "О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов Чукотского автономного округа от отдельных федеральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет".

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между окружным бюджетом, местными бюджетами Чукотского автономного округа и бюджетом Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований Чукотского автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов окружного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита окружного бюджета, администраторы доходов окружного бюджета, администраторы доходов федерального бюджета

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов окружного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита окружного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону;

3) перечень администраторов доходов окружного бюджета -территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Закону;

4) перечень администраторов доходов федерального бюджета - органов государственной власти Чукотского автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 4. Доходы окружного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Учесть в окружном бюджете на 2021 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Учесть в окружном бюджете на 2022 год и 2023 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в 2021 году в сумме 32 772 583,7 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 21 892 021,7 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 21 648 007,6 тыс. рублей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования окружного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона:

1) ведомственную структуру расходов окружного бюджета:

а) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов окружного бюджета:

а) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов окружного бюджета:

а) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

б) на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

в) на 2023 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

4) распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей:

а) на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону;

5) объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 1 216 882,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 210 866,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 224 272,6 тыс. рублей;

6) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации на 2021 год в сумме 474 001,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 473 032,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 470 659,9 тыс. рублей;

7) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам, на 2021 год в сумме 11 872 264,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 059 195,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 10 111 660,3 тыс. рублей;

8) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета федеральному бюджету, на 2021 год в сумме 310,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 310,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 310,4 тыс. рублей;

9) объем межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов на 2021 год в сумме 1 314 229,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 701 164,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 701 164,2 тыс. рублей, в том числе:

Пенсионному фонду Российской Федерации на 2021 год в сумме 800,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 800,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 800,0 тыс. рублей;

Чукотскому территориальному фонду обязательного медицинского страхования на 2021 год в сумме 1 313 429,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 700 364,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 700 364,2 тыс. рублей;

10) объем резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы на 2021 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

11) объем расходов на обслуживание государственного долга Чукотского автономного округа на 2021 год в сумме 8 359,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 893,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 7 426,5 тыс. рублей;

12) объем дорожного фонда Чукотского автономного округа на 2021 год в сумме 4 077 519,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 033 290,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 795 512,4 тыс. рублей.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.

3. Предоставить субсидии в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение текущей деятельности в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа:

1) некоммерческой организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" в 2021 году в сумме 29 985,9 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 29 985,9 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 29 985,9 тыс. рублей;

2) некоммерческой организации "Региональный оператор "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа" в 2021 году в сумме 53 987,7 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 53 987,7 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 53 987,7 тыс. рублей;

3) некоммерческой организации "Фонд поддержки молодежи" в 2021 году в сумме 15 631,7 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 15 631,7 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 15 631,7 тыс. рублей;

4) некоммерческой организации "Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа" в 2021 году в сумме 49 960,6 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 28 750,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 28 750,0 тыс. рублей.

4. Установить, что казенные учреждения, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств и (или) получателями бюджетных средств, полномочиями по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам наделяются Правительством Чукотского автономного округа.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых отдельными юридическими лицами

Установить, что Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу осуществляет в установленном Правительством Российской Федерации порядке, на основании обращения финансового органа Чукотского автономного округа казначейское сопровождение:

1) субсидий, предоставляемых из окружного бюджета юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям в целях оказания поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства, софинансируемых из федерального бюджета, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии;

2) субсидий, предоставляемых из окружного бюджета некоммерческой организации "Региональный оператор "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа" на обеспечение ее деятельности, средств, получаемых за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии и средства.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Чукотского автономного округа в 2021 году

Установить, что размер регионального материнского (семейного) капитала для многодетных семей, предусмотренного Законом Чукотского автономного округа от 26 мая 2011 года № 38-ОЗ "О региональном материнском (семейном) капитале в Чукотском автономном округе", с 1 января 2021 года составляет 146 559,0 рублей.

Установить, что размер ежемесячной выплаты на содержание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, переданного под опеку (попечительство) в семью опекуна (попечителя), в приемную и патронатную семью, предусмотренной Законом Чукотского автономного округа от 1 марта 2007 года № 12-ОЗ "О формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе", с 1 января 2021 года составляет 25 130,0 рублей.

Статья 8. Предоставление государственных преференций

1. Порядок определения размера государственных преференций устанавливается Правительством Чукотского автономного округа.

2. Предоставить государственные преференции хозяйствующим субъектам в целях:

1) обеспечения жизнедеятельности населения Чукотского автономного округа, в том числе:

а) Открытому акционерному обществу "Анадырский морской порт" на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением морских и внутрилиманных пассажирских перевозок, в форме субсидий в 2021 году в сумме 25 870,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 25 870,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 25 870,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа;

б) Обществу с ограниченной ответственностью "Сибнефть-Чукотка" на возмещение разницы в стоимости природного газа в целях сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги в форме субсидий в 2021 году в сумме 66 482,6 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 66 482,6 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 66 482,6 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа;

в) Акционерному обществу "Чукотснаб" в виде предоставления бюджетного кредита для закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ в 2021 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей;

г) Государственному предприятию Чукотского автономного округа "Чукоткоммунхоз" в виде предоставления бюджетного кредита для закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ в 2021 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей.

2) развития культуры Государственному предприятию Чукотского автономного округа "Издательство "Крайний Север" на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с изданием периодических печатных изданий, в форме субсидий в 2021 году в сумме 80 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 80 000,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 80 000,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа.

Статья 9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Установить:

1) значение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения:

а) городских поселений на 2021 год в размере 1,011, на 2022 год в размере 1,008 и на 2023 год в размере 1,008;

б) сельских поселений на 2021 год в размере 5,830, на 2022 год в размере 4,816 и на 2023 год в размере 4,520;

2) значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2021 год в размере 2,563, на 2022 год в размере 2,311 и на 2023 год в размере 2,208.

2. Утвердить Перечень дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа, а также субсидий бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа, предоставляемых из окружного бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему Закону, на 2022 и 2023 годы согласно приложению 19 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение:

1) дотаций бюджетам муниципальных образований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) субвенций бюджетам муниципальных образований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону;

3) субсидий бюджетам муниципальных образований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону;

4) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

3. Установить, что распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключением субсидий и иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 22 и 23 к настоящему Закону) утверждается Правительством Чукотского автономного округа.

4. Установить, что в соответствии Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу на основании решений главных распорядителей средств окружного бюджета осуществляет полномочия получателя средств окружного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета в местный бюджет в форме субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов

1. Правительство Чукотского автономного округа принимает решения о предоставлении в 2021 году из окружного бюджета бюджетных кредитов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита окружного бюджета на эти цели, в сумме 1 050 000,0 тыс. рублей, в том числе:

1) местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2021 года;

2) юридическим лицам для закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей на срок, в пределах 2021 года, в том числе в сумме 500 000,0 тыс. рублей в соответствии с подпунктами "в", "г" пункта 1 части 2 статьи 8 настоящего Закона.

2. Основания, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, использования и возврата указанных кредитов, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов устанавливаются настоящим Законом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Чукотского автономного округа.

3. Бюджетные кредиты юридическим лицам предоставляются на возмездной и возвратной основе в целях закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ при соблюдении следующих условий:

1) предоставление юридическим лицом обеспечения исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных договором;

2) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Чукотским автономным округом, а также неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) наличие предварительной проверки органом исполнительной власти Чукотского автономного округа, уполномоченным Правительством Чукотского автономного округа (далее - уполномоченный орган), финансового состояния юридического лица, его гаранта или поручителя;

4) согласие получателя бюджетного кредита на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления, а также отражение в договоре о предоставлении бюджетного кредита положения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) соответствие юридического лица требованиям, установленным нормативным правовым актом Правительства Чукотского автономного округа.

Установить следующий порядок предоставления бюджетных кредитов:

1) решение о предоставлении бюджетного кредита юридическому лицу с указанием его объема и срока, на который он предоставляется, принимается уполномоченным органом;

2) предоставление бюджетного кредита оформляется договором, заключенным между уполномоченным органом и юридическим лицом.

Требования к юридическим лицам, порядок заключения соглашения, а также порядок возврата бюджетного кредита устанавливается нормативным правовым актом Правительства Чукотского автономного округа.

4. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в размере 0,1 процента годовых;

2) для закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита с юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

Установить, что обеспечение исполнения обязательств муниципальных образований Чукотского автономного округа по возврату бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов, уплате процентных и иных платежей по ним не предусматривается.

5. Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

6. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из окружного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.

Статья 11. Государственный долг Чукотского автономного округа

Утвердить:

1) программу государственных внутренних заимствований Чукотского автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону;

2) программу государственных гарантий Чукотского автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Статья 12. Уменьшение задолженности перед окружным бюджетом в 2021 году

1. Правительству Чукотского автономного округа уменьшить в 2021 году задолженность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей перед окружным бюджетом по централизованным кредитам, выданным в 1993-1994 годах на сумму задолженности, не имеющей источников погашения, в связи с завершением ликвидации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в связи с отсутствием по состоянию на 1 января 2021 года юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность перед окружным бюджетом, в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

2. Правительство Чукотского автономного округа в 2021 году принимает решения о погашении задолженности юридических лиц перед окружным бюджетом по возврату централизованных кредитов, выданным в 1993-1994 годах, а также по обязательствам, вытекающим из условий соглашений об уступке требований, путем принятия имущества, находящегося в собственности указанных юридических лиц.

Статья 13. Источники внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета на 2021 год согласно приложению 27 к настоящему Закону, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.

Статья 14. Заключение и оплата органами государственной власти и государственными учреждениями договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств окружного бюджета

Установить, что органы государственной власти и государственные учреждения Чукотского автономного округа при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (государственным контрактам) об оказании услуг связи, услуг банка, связанных с исполнением публичных нормативных обязательств и предоставлением иных социальных выплат, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении в учебных заведениях Российской Федерации, обучении на курсах повышения квалификации, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании безработных граждан, участии в семинарах, конференциях, конкурсах, за проживание в гостиницах, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, путевок на оздоровление и санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам (государственным контрактам) на оказание услуг по размещению и поддержке ресурсов в сети Интернет, по договорам (государственным контрактам) на закупку лекарственных препаратов;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (государственным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Установить, что органы государственной власти и государственные учреждения Чукотского автономного округа вправе предусматривать в заключаемых ими в 2021 году договорах (государственных контрактах) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства государственной собственности Чукотского автономного округа на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Размер авансовых платежей по договорам (государственным контрактам), источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Статья 15. Особенности исполнения окружного бюджета в 2021 году

1. Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на непредвиденные расходы за счет средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа в объеме до 150 000,0 тыс. рублей;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на реализацию решений Правительства Чукотского автономного округа, направленных на совершенствование системы материальной мотивации работников органов государственной власти Чукотского автономного округа в объеме 106 602,3 тыс. рублей;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе", в объеме до 30 000,0 тыс. рублей;

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на первоочередные мероприятия (действия) по обеспечению устойчивого развития экономики Чукотского автономного округа в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в объеме 24 418,5 тыс. рублей.

2. Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) зарезервированных бюджетных ассигнований, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Чукотского автономного округа.

Губернатор Чукотского автономного округа Р.В.Копин







