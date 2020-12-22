Закон Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года № 75-ОЗ "О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Думой Чукотского автономного округа 15 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 3 428 723,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 2 080 176,2 тыс. рублей, из окружного бюджета в сумме 1 313 429,6 тыс. рублей, из других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 24 794,2 тыс. рублей и за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 10 323,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 3 428 723,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда:

- на 2022 год в сумме 2 913 968,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 2 178 486,2 тыс. рублей и из окружного бюджета в сумме 700 364,2 тыс. рублей и из других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 24 794,2 тыс. рублей и за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 10 323,5 тыс. рублей;

- на 2023 год в сумме 3 036 883,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 2 301 401,5 тыс. рублей и из окружного бюджета в сумме 700 364,2 тыс. рублей и из других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 24 794,2 тыс. рублей и за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 10 323,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 2 913 968,1 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 3 036 883,4 тыс. рублей.

3. Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Фонда.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования на территории Чукотского автономного округа утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 89 617,7 тыс. рублей, на каждый год соответственно.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Чукотского автономного округа указанным лицам, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Чукотского автономного округа, в части возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной указанным лицам за пределами Чукотского автономного округа, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

4) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

5) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

6) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить на 2021 год для страховой медицинской организации, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 0,83 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Губернатор Чукотского автономного округа Р.В.Копин







