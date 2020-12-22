Постановление губернатора Еврейской автономной области от 21 декабря 2020 года № 381 "О внесении изменения и дополнения в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 11.12.2020 № 02-469/20 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение:

1.1. В пункте 2 слова "по 31 декабря 2020 года включительно" заменить словами "по 01 февраля 2021 года включительно".

1.2. Абзац первый пункта 3 дополнить словами ", с 22 декабря 2020 года по 04 января 2021 года (включительно), с 05 января 2021 года по 18 января 2021 года (включительно)".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 12.05.2020 № 137 "О приостановлении личного приема граждан" следующее изменение:

- в пункте 1 слова "Приостановить до 21.12.2020 (включительно) личный прием граждан" заменить словами "Приостановить до 01.02.2021 (включительно) личный прием граждан".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн







