Гинер и Федун не вошли в число кандидатов в исполком РФС

На состоявшемся во вторник заседании общего собрания членов РПЛ были выдвинуты три кандидата в исполком Российского футбольного союза. В их число не вошли Евгений Гинер и Леонид Федун.

Больше всех голосов набрали президент "Краснодара" Сергей Галицкий, председатель совета директоров московского "Динамо" Юрий Соловьев и генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов.

"В результате тайного голосования в соответствии с решением счетной комиссии в состав исполкома прошли Сайманов (12 голосов), Соловьев и Галицкий (по 9), Гинер - 7, Федун - 4, Ротенберг - 3, Мещеряков - 2. Все прошло в соответствии с регламентом", - сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.

Также клубы поддержали кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС.