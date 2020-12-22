Госдума поддержала введение уголовной ответственности за клевету в сети

Развитие информационных технологий требует усиления защиты репутации россиян от распространения заведомо недостоверных и компрометирующих сведений в интернете, считает депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Во вторник палата приняла в первом чтении предложенные им поправки в статью 218.1 Уголовного кодекса РФ - "клевета".

Представляя законопроект на заседании палаты, автор инициативы отметил, что "практика применения этой статьи стремится к нулю по одной единственной причине", а именно - наказание предусмотрено за деяние, совершенное в публичном выступлении или в СМИ. По словам Вяткина, российские медиа чтят закон и не допускают подобного на своих площадках. Тем временем это общественное явление никуда не делось, но сменило дислокацию. "У нас вся клевета переместилась в интернет", - констатировал депутат.

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за клевету, "совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных". Вяткин пояснил последний термин: по его словам, речь тут идет о случаях, когда круг пострадавших понятен, хотя их имена и не были произнесены нарушителем. Например, в суд могут обратиться члены рабочего коллектива, в отношении которого распространяются клеветнические измышления.

Наказывать за это деяние предложено штрафом в размере до одного миллиона рублей, обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Вяткин также предлагает давать реальные сроки за клевету с другими квалифицирующими признаками. До сих пор за них грозили штрафы и обязательные работы. В случае принятия этого законопроекта за клевету с использованием служебного положения можно будет сесть на срок до трех лет, за ложное обвинение совершении преступления сексуального характера - до пяти лет, а за распространение заведомо недостоверных сведений о том, что лицо страдает опасным для окружающих заболеванием, - на срок до четырех лет. Ложное обвинение в совершении тяжкого преступления может обернуться пятью годами лишения свободы.

Второе и основное чтение законопроекта состоится 23 декабря.