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22 декабря 2020 г.

Закон Республики Хакасия от 21 декабря 2020 года № 93-ЗРХ "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Хакасия "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Хакасия на 2021 год"

Дата подписания 21 декабря 2020 г.
Опубликован 22 декабря 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Закон Республики Хакасия от 14 октября 2020 года № 51-ЗРХ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Хакасия на 2021 год"

Принят Верховным Советом Республики Хакасия 09 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Республики Хакасия от 14 октября 2020 года № 51-ЗРХ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Хакасия на 2021 год" ("Вестник Хакасии", 2020, № 74) изменение, заменив цифры "9478" цифрами "9986".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.О.Коновалов



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