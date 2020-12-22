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22.12.2020 17:00

Илья Бахтурин назначен заместителем Председателя Правления УК "РОСНАНО" по инвестиционной деятельности

Ключевыми задачами Ильи Бахтурина на новом посту станут создание новой инвестиционной платформы на основе обновлённой стратегии, а также реструктуризация исторического портфеля.

Илья Бахтурин около 20-ти лет проработал в сфере финансов и инвестиций в таких компаниях как Goldman Sachs, JP Morgan, McKinsey & Co, Ernst & Young, Baring Vostok Capital Partners и Российском Фонде Прямых Инвестиций, где он был членом Правления в должности директора по специальным инвестиционным проектам и отвечал за запуск и развитие платформы "РФПИ-Технологии", созданной для инвестиций в области высоких технологий, включая сферу искусственного интеллекта.

В 2018 - 2020 гг. Илья Бахтурин был членом Наблюдательных советов Группы "Московская Биржа" и Банка "Траст" (ПАО).

"Для меня большая честь и серьезный профессиональный вызов - участвовать в трансформации такой компании как РОСНАНО. Я вижу свою задачу превратить ее в эффективный инструмент быстрых и квалифицированных инвестиционных решений, которые позволят создать новые, по-настоящему прорывные продукты и изменить глобальный технологический ландшафт", - заявил Илья Бахтурин.

Тав Морган, партнер Baring Vostok Capital Partners, отметил, что «Илья хорошо известен российскому рынку как опытный специалист, который привержен соблюдению самых высоких профессиональных стандартов и командной работе. Он сможет в короткие сроки оптимизировать работу компании и настроить эффективное взаимодействие с партнерами на рынке».

Материал предоставлен пресс-службой УК "РОСНАНО"

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