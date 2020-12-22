Виталий Мутко, гендиректор ДОМ.РФ
"Запустили первый в России проект льготной аренды. Очень важное для нас направление, которое также позволит решать жилищный вопрос людей. Для многих это может стать проще, чем обслуживание ипотеки".
Переселение из аварийного жилья может быть ускорено
56 регионов выполнили план 2020 года по расселению аварийного жилья. План на 2019-2020 годы в целом перевыполнен, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
За последние два года в новые дома переехали 123,4 тысячи жителей аварийных зданий, было ликвидировано более 2 млн кв. м непригодного жилья, сообщает Фонд содействия реформированию ЖКХ. Всего региональными адресными программами 2019-2025 годов предусмотрено переселение более 630 тысяч человек. А с 2008 года в стране было ликвидировано более 17 млн кв. м аварийного жилья.
В числе регионов, которые полностью выполнили план 2020 года - Карачаево-Черкесская Республика, Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Краснодарский край, Амурская, Белгородская, Брянская области и многие другие регионы.
Уже 39 регионов заявили о планах в целом приблизить финал программы и завершить переселение из аварийных домов не в 2024-м, а до конца 2023 года. 15 регионов уже подписали соглашения о расселении непригодного жилья досрочно. В пяти регионах завершить программу планируют уже в 2021 году. Среди них Сахалин, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика, Магаданская и Саратовская области. Для ускоренного расселения аварийного жилья в этом году правительством были "перекинуты" на 2020 год 50 млрд рублей, которые предполагалось потратить на эти цели в 2022 году. Это позволит дополнительно расселить к июню 2022 года 1,16 млн кв. м жилья. Жители смогут переехать в новые квартиры на 1,5-2 года раньше, чем планировалось, сообщал ранее замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.
Действующей сейчас программой предполагается расселение домов, признанных аварийными до начала 2017 года. Однако к завершению программы будет признано аварийным еще 15 млн кв. м жилья, рассказал недавно Егоров на селекторном совещании "Единой России". Программа ликвидации аварийного жилищного фонда реализуется очень активно, отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. "И уже формируется новая программа, которую предполагаем запустить после реализации программы, которая осуществляется сейчас", - рассказал он.
На новые "квадраты"
Более 5000 квадратных метров аварийного жилья расселили в столице Мордовии в этом году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего же по республике к январю будет расселено 8600 "квадратов" отслужившего свое жилищного фонда, где проживают 700 человек.
Как рассказали "РГ" в мэрии Саранска, в столице региона новоселье справили 485 человек. Ольга Истратова и ее маленький сын Сема уже обжились в новенькой светлой "трешке" на улице Первой набережной. Благо, тратиться на ремонт не пришлось: в квартире уже имелась отделка, а также сантехника. Еще недавно их домом был старый барак на окраине. Готовятся к новоселью и участники муниципальной программы переселения в городе Инсаре: для них здесь завершается возведение трехэтажного дома . Квартиры в нем получат жильцы соседних домов N 86 и 90. То есть привычный район новоселам менять не придется. Сейчас люди с нетерпением наблюдают за ходом строительных работ прямо из окон. Осталось совсем немного. Для переселенцев из аварийного жилого фонда в Инсаре уже построено три новых дома, а всего планируется возвести пять. В результате жилищные условия улучшат 64 семьи.
Чем хорош "доходный дом"
Первый в России проект по съему жилья с господдержкой запустили в столице Черноземья. Поселиться в "доходном доме" и получить скидку по арендной плате смогут медики и педагоги, а также молодые семьи.
До сих пор арендные дома имелись только в Москве. Снять в них квартиру с полной отделкой, мебелью и бытовой техникой можно на срок от 11 месяцев. Цены несколько выше рыночных. Оператор проекта - ДОМ.РФ - объясняет это тем, что жильцам доступны дополнительные услуги: видеонаблюдение, консьерж, выгул животных, клининг, мелкий ремонт.
Аналогичные условия теперь предусмотрены и в Воронеже. ДОМ.РФ выкупил у застройщика 165 квартир и 40 мест на подземной парковке. В ЖК есть детсад и детская поликлиника, рядом в 2022-м откроют спорткомплекс. Снять можно квартиры разной площади - от 20-метровых студий до трешек по 85 "квадратов". Дизайн в них тот же, что и в арендных домах в Москве. А вот качество отделочных материалов и мебели - даже лучше, заявил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов. По его словам, арендное жилье становится все более актуальным: клиент получает массу сервисов, а главное - не испытывает неудобств, связанных с ремонтом. Ставки аренды в Воронеже начинаются от 14,6 тысячи рублей в месяц (за мини-студию). Предполагается, что такие квартиры заинтересуют людей 20-40 лет. Каждый четвертый жилец получит субсидию.