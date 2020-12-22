Каррера будет уволен из греческого АЕКа

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в скором времени будет уволен из греческого клуба АЕК.

Старт нового сезона для АЕКа в чемпионате Греции сложился не слишком удачно. Команда Картеры по итогам 12 туров идет лишь на четвертом месте, отставая от лидирующего "Олимпиакоса" уже на восемь очков.

О скорой отставке итальянца сообщил в Twitter греческий журналист Яннис Хорианопулос.

Ещё одной причиной отставки станет провал в Лиге Европы, где АЕК не смог выйти в плей-офф.

Каррера возглавил греческий клуб В 2019 году. Ранее он работал в московском "Спартаке", который привел к титулу чемпиона России.