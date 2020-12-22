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22 декабря 2020 г.

Постановление правительства Кировской области от 21 декабря 2020 года № 674-П "О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести изменение в подпункт 1.2.1.3.9 подпункта 1.2.1.3 подпункта 1.2.1 подпункта 1.2 пункта 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области", изложив абзац первый в следующей редакции:

"1.2.1.3.9. Осуществление деятельности цирка, театров и проведения концертов при одновременном соблюдении следующих условий:".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин



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