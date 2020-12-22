Курс евро превысил 92 рубля

Новости

В Челябинске прокуратура назвала причины срыва сроков сдачи набережной 11:40
В авариях с сигвеями и электросамокатами за 9 месяцев погибли 4 человека 11:31
Новогоднее обращение президента покажут в московском метро 11:23
По столице запустят десятки украшенных трамваев и электробусов 11:20
Минтранс предложил расширить субсидии автоперевозок туристов в Абхазию 11:17
Власти: Москвичей не штрафуют за посещение ресторанов после 23:00 11:13
В Подмосковье соседи устроили перестрелку из-за ссоры в чате 11:10
"Отель "У погибшего альпиниста" Стругацких получит новую экранизацию 11:04
Apple Car выйдет в 2024 году 10:45
Умер один из создателей "Чужих" и "Баек из склепа" Дэвид Гайлер 10:44
11 новогодних туров по Москве и Подмосковью появились на платформе RussPass 10:42
Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неуважении 10:16
Госдума почтила минутой молчания память депутата Шурчанова 10:12
Мишустин назначил нового главу Корпорации МСП 10:09
Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов 10:04
В Оренбуржье два человека пострадали при взрыве газа 09:59
Более 20 тысяч предпринимателей прошли обучение в "Онлайн-академии МБМ" 09:57
Гастроэнтеролог назвала неожиданную опасность яблок для здоровья 09:52
Роскомнадзор признал YouTube лидером по фейкам в 2020 году 09:41
Оперштаб: Еще 5003 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Начальник штаба ВМС Японии заразился коронавирусом 09:04
Глава Екатеринбурга покинул свой пост 09:04
Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко выпускают новогодний фильм-игру 09:00
Все ангиографические комплексы в Москве объединены в цифровом пространстве 08:52
Жителя Югры обвинили в изнасиловании за отказ купить продукты 08:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 10:46
Рубрика: Экономика

Курс евро превысил 92 рубля

Текст: Роман Маркелов
Курс евро в начале торгов во вторник превысил 92 рубля впервые с ноября, следует из данных Московской биржи.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По состоянию на 10.17 мск, курс евро на максимуме добирался до 92,12 рубля. Курс доллара также вырос на открытии торгов и на максимуме достигал 75,41 рубля.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Новак: Восстановление нефтяного рынка может затянуться на 2-3 года

Цены на нефть утром во вторник снижались, следует из данных биржи ICE. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели почти на 2% и колебались возле отметки 50 долларов за баррель.

Курс рубля снова начал заметно снижаться в понедельник на фоне негатива на мировых рынках, связанного с обнаружением в Великобритании новой мутации коронавируса, а также снижения цен на нефть перед рождественскими и новогодними праздниками.

"Коррекция в нефти напрашивалась после семи недель подорожания. Впрочем, схожие мотивы присутствовали и на других рынках", - говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. По его мнению, конец года пройдёт без больших ожиданий, так как основные идеи уже отыграны рынком.

"Вероятно, что уже на текущей неделе рубль сможет вернуться к отметке 74, если, конечно, не усилятся разговоры об очередном наказании России за что-либо. В рамках этого негативного сценария курс может вновь ослабнуть до 76-77 за американскую денежную единицу", - рассказывает аналитик.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов
США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России
Курс евро превысил 92 рубля
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем
COVID-19 добрался до Антарктиды
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего