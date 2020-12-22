Курс евро превысил 92 рубля

Курс евро в начале торгов во вторник превысил 92 рубля впервые с ноября, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10.17 мск, курс евро на максимуме добирался до 92,12 рубля. Курс доллара также вырос на открытии торгов и на максимуме достигал 75,41 рубля.

Цены на нефть утром во вторник снижались, следует из данных биржи ICE. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели почти на 2% и колебались возле отметки 50 долларов за баррель.

Курс рубля снова начал заметно снижаться в понедельник на фоне негатива на мировых рынках, связанного с обнаружением в Великобритании новой мутации коронавируса, а также снижения цен на нефть перед рождественскими и новогодними праздниками.

"Коррекция в нефти напрашивалась после семи недель подорожания. Впрочем, схожие мотивы присутствовали и на других рынках", - говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. По его мнению, конец года пройдёт без больших ожиданий, так как основные идеи уже отыграны рынком.

"Вероятно, что уже на текущей неделе рубль сможет вернуться к отметке 74, если, конечно, не усилятся разговоры об очередном наказании России за что-либо. В рамках этого негативного сценария курс может вновь ослабнуть до 76-77 за американскую денежную единицу", - рассказывает аналитик.