Постановление правительства Ленинградской области от 21 декабря 2020 года № 843 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 года "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

абзац третий пункта 1.23.1.1 изложить в следующей редакции:

"Мероприятия, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, реализуются за счет средств, направляемых организациям социального обслуживания путем предоставления субсидии на иные цели и (или) за счет приносящей доход деятельности организаций социального обслуживания.";

дополнить пунктом 1.23.1.2 следующего содержания:

"1.23.1.2. Работу учреждений социального обслуживания осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.";

пункт 1.26 дополнить абзацами шестнадцатым - двадцать третьим следующего содержания:

"В период зимних каникул 2020 - 2021 учебного года деятельность указанных типов организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Ленинградской области, осуществлять при выполнении следующих условий:

наполняемость детей в группах, отрядах не более 50 процентов от проектной вместимости;

одновременный заезд всех сотрудников в организацию отдыха детей и их оздоровления до 30 декабря 2020 года на весь период смены. В случае выхода (выезда) указанных лиц за пределы лагеря в период работы смены возвращение указанных лиц в лагерь не допускается;

одновременный заезд (выезд) всех детей в организацию отдыха детей и их оздоровления на весь период смены с перерывом между сменами не менее двух календарных дней. В случае выхода (выезда) указанных лиц за пределы лагеря в период работы смены возвращение указанных лиц в лагерь не допускается;

прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровления при наличии в медицинской справке о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (учетная форма № 079/у), заключения об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления и отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями;

исследования сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления на COVID-19 методом ПЦР не позднее чем за 72 часа до заезда в организацию отдыха детей и их оздоровления;

круглосуточное нахождение медицинских работников в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием на весь период смены;

соблюдение социальной дистанции 1,5 м при расстановке кроватей в спальных помещениях для детей и сотрудников.";

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 2 (Зона 1) дополнить словами "Киришский, Сланцевский",

в графе 3 (Зона 2) слова "Киришский, Сланцевский" исключить, дополнить словом "Подпорожский",

в графе 4 (Зона 3) слово "Подпорожский" исключить;

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 3 (Зона I) дополнить словами "Киришский, Сланцевский",

в графе 4 (Зона 2) слова "Киришский, Сланцевский" исключить, дополнить словом "Подпорожский",

в графе 5 (Зона 3) слово "Подпорожский" исключить;

дополнить строкой 28 следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







