Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.12.2020,  
10:32
Текст:  Алексей Иванов

Минобороны впервые показало десантирование в формате 360 градусов

На официальном YouTube-канале Министерства обороны РФ появилось видео десантирования парашютистов. Особенностью ролика является то, что снят он полнообзорной камерой.

Фото: prtrtur / youtube.com
Новый китайский реактивный огнемет показали на видео

На видео представлены кадры десантирования курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского. Благодаря формату сферической съемки зритель может менять угол обзора и наблюдать за происходящим с любого ракурса, что усиливает эффект присутствия.

В ходе выполнения упражнения курсант, на шлеме которого установлена камера, десантируется с вертолета, сразу после чего достает автомат и делает несколько выстрелов в сторону земли.

Особого эффекта при просмотре ролика можно добиться, если смотреть его в очках или шлеме виртуальной реальности, говорится в аннотации к видео.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Miguelon 9 / youtube.com
Хуситы организовали производство современных броневиков 21.12.2020
Прострелка торпедных аппаратов российской подлодки впечатлила The Drive 17.12.2020
Видео: могут ли рыцарские доспехи защитить от пули 16.12.2020
учения
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Поисковики нашли чешский пистолет CZ-27 офицера вермахта под Ростовом 21.12.2020
Воздушный бой белорусских Су-30СМ показали крупным планом 14.12.2020
Новые подробности залпа АПЛ "Владимир Мономах" показали на видео 13.12.2020
ВДВ
Французские десантники применяли противотанковые мопеды 01.12.2020
Легкий танк "Спрут-СДМ1" испытают в экстремальных условиях 30.11.2020