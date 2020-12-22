Минобороны впервые показало десантирование в формате 360 градусов

На официальном YouTube-канале Министерства обороны РФ появилось видео десантирования парашютистов. Особенностью ролика является то, что снят он полнообзорной камерой.

На видео представлены кадры десантирования курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского. Благодаря формату сферической съемки зритель может менять угол обзора и наблюдать за происходящим с любого ракурса, что усиливает эффект присутствия.

В ходе выполнения упражнения курсант, на шлеме которого установлена камера, десантируется с вертолета, сразу после чего достает автомат и делает несколько выстрелов в сторону земли.

Особого эффекта при просмотре ролика можно добиться, если смотреть его в очках или шлеме виртуальной реальности, говорится в аннотации к видео.