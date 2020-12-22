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22 декабря 2020 г.

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2020 г. № 734/пр "Об утверждении Порядка разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства"

Дата подписания 30 ноября 2020 г.
Опубликован 22 декабря 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г., 1 января 2022 г.

Зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61581

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 21.12.2020 г.

Вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 сентября 2026 г.

Положения утверждаемого в соответствии с п. 1 настоящего приказа Порядка в части возможности подачи заявления и документов, необходимых для согласования социальных технических условий, получения результатов и информации о ходе рассмотрения заявления посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", вступают в силу с 1 января 2022 г.

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2020 г. № 734/пр
(pdf, PDF, 906 Кб)