МСП получил 25,8 тысячи объектов недвижимости на льготных условиях

Новости

Эксперт пояснила, нужно ли вакцинироваться людям с антителами к COVID-19 18:54
СМИ: Мутация коронавируса была обнаружена в Болгарии еще в апреле 18:45
Петербурженка потребовала от McDonalds 72 миллиона рублей за шум 18:41
ВОЗ озабочена снижением эффективности ПЦР-тестов на коронавирус 18:41
Умер знаменитый французский актер Клод Брассёр 18:22
Всего 1 процент россиян проведет новогодние каникулы за границей 18:19
В Новосибирске похитили драгоценные камни на 575 млн рублей 18:09
Названы дата и место похорон автора "Ну, погоди!" Курляндского 18:07
Путин подписал закон о переносе срока предустановки российского ПО 18:02
Назван город с самым дешевым салатом оливье 18:00
Роспотребнадзор отмечает признаки стабилизации коронавируса 17:57
Путин подписал закон о внесудебном аннулировании сертификатов на товары 17:56
Шагал и Малевич попали в лонг-лист премии The Art Newspaper Russia 17:56
Главный нарколог Москвы призвал не похмеляться 1 января 17:53
Путин продлил скидку на госуслугах на два года 17:49
Минск: Макей рассказал об ответных мерах на третий пакет санкций ЕС 17:10
Минобрнауки вместе с вузами определит условия снижения платы за обучение 17:10
Минздрав: Более 52 тысяч россиян участвуют в вакцинации от коронавируса 17:09
Главную елку страны нарядили к Новому году 16:56
Мурашко: Регионы достаточно обеспечены койками для пациентов с COVID-19 16:55
В Москве открылась новая выездная служба Центра паллиативной помощи 16:55
Япония запретит въезд пассажиров из Великобритании 16:54
Экипажи Ту-95МС провели воздушное патрулирование с летчиками КНР 16:46
В Воронеже предложили выкупить и установить пугающий памятник Аленке 16:45
В Сколково презентовали новые цифровые решения для врачей 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 18:44
Рубрика: Экономика

МСП получил 25,8 тысячи объектов недвижимости на льготных условиях

Текст: Ирина Алпатова

Показатели имущественной поддержки малого и среднего бизнеса по федеральному проекту "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" превышены в 4 раза, сообщила пресс-служба Корпорации МСП. В этом году субъекты МСП получили в пользование 60 тыс. объектов недвижимости. Из них 25,8 тысяч - на льготных условиях.

Путин продлил рассрочку для пострадавшего от пандемии малого бизнеса

Согласно закону "О развитии малого и среднего предпринимательства" органы власти предоставляют в пользование МСП государственное или муниципальное имущество на возмездной или безвозмездной основе, а также на льготных условиях. В этом году Корпорация МСП совместно с федеральными и региональными властями объединили усилия по выявлению неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению государственного и муниципального имущества, в том числе земельных участков, для предоставления предпринимателям.

Регионами-лидерами по количеству переданных объектов стали Москва и Санкт-Петербург, Тюменская, Волгоградская и Московская области.

"Работа по анализу свободного и неэффективно используемого недвижимого имущества, земель, государственная собственность на которые не разграничена, будет продолжена в субъектах Российской Федерации и в следующем году", - сообщили в Корпорации.

Кроме того, появится новая задача - имущественную поддержку начнут оказывать самозанятым гражданам. Сейчас для этого вносятся изменения в региональные нормативные акты. Первыми скорректировали свои законы Калужская, Курская и Калининградская области.

Экономика Бизнес Экономика Бизнес Малый бизнес

Главное сегодня

Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Собянин не обещает в Москве ни новых ограничений, ни послаблений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
МИД РФ ответил на антироссийские санкции ЕС
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего