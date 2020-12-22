МСП получил 25,8 тысячи объектов недвижимости на льготных условиях

Показатели имущественной поддержки малого и среднего бизнеса по федеральному проекту "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" превышены в 4 раза, сообщила пресс-служба Корпорации МСП. В этом году субъекты МСП получили в пользование 60 тыс. объектов недвижимости. Из них 25,8 тысяч - на льготных условиях.

Согласно закону "О развитии малого и среднего предпринимательства" органы власти предоставляют в пользование МСП государственное или муниципальное имущество на возмездной или безвозмездной основе, а также на льготных условиях. В этом году Корпорация МСП совместно с федеральными и региональными властями объединили усилия по выявлению неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению государственного и муниципального имущества, в том числе земельных участков, для предоставления предпринимателям.

Регионами-лидерами по количеству переданных объектов стали Москва и Санкт-Петербург, Тюменская, Волгоградская и Московская области.

"Работа по анализу свободного и неэффективно используемого недвижимого имущества, земель, государственная собственность на которые не разграничена, будет продолжена в субъектах Российской Федерации и в следующем году", - сообщили в Корпорации.

Кроме того, появится новая задача - имущественную поддержку начнут оказывать самозанятым гражданам. Сейчас для этого вносятся изменения в региональные нормативные акты. Первыми скорректировали свои законы Калужская, Курская и Калининградская области.