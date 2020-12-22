Мурашко: Регионы достаточно обеспечены койками для пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения не фиксирует ни в одном регионе страны критически низкого уровня обеспеченности койками для лечения больных коронавирусной инфекцией. В резерве стоят 80 процентов реанимационных коек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

По словам министра, на амбулаторном лечении сегодня находятся 935 тысяч человек, или 80 процентов всех пациентов с инфекцией. Госпитализированы почти 220 тысяч граждан.

"Достаточный на сегодняшний день уровень свободных коек. Регионы научились более эффективному использованию, своевременной госпитализации и выписке", - констатировал Мурашко.