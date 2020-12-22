Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
22 декабря 2020 г. 21:30
Общество
Текст: Артем Локалов

На "Звезде" покажут фильм о женском партизанском отряде "Родина" времен Второй мировой

На телеканале "Звезда" состоялась премьера цикла документальных фильмов "Непокоренные" о подвигах советских людей в нацистском плену во время Великой Отечественной войны.
Цикл "Непокоренные" - об участниках движения сопротивления в нацистских лагерях.
Цикл "Непокоренные" - об участниках движения сопротивления в нацистских лагерях.

Цикл подготовил Фонд Александра Печерского. Он увековечивает память участников восстания в нацистском лагере смерти Собибор, а также других героев борьбы с нацизмом.

Новый проект Фонда - о забытых героях и малоизвестных эпизодах движения лагерного сопротивления. Борьба советских военнопленных в гитлеровских лагерях - одна из самых трагических и, в то же время, героических страниц истории XX века.

Первая серия документального цикла была посвящена руководителю восстания в лагере смерти Собибор Александру Печерскому. Во второй серии будет рассказано о подвиге советских офицеров - участников побега из "Блока смерти" в концлагере Маутхаузен.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Побег из Маутхаузена: Последний бой 419 узников 20-го барака

Еще две серии посвящены героям, которые пока известны в нашей стране не так хорошо - Надежде Лисовец и Розалии Фридзон, бежавшим из концлагеря Эрувиль и создавшим на территории Франции женский партизанский отряд "Родина", а также участникам Братского союза военнопленных (БСВ). Это была крупнейшая подпольная организация, которая действовала во время Второй мировой в лагерях Южной Германии, Австрии и Чехословакии.

Серии будут выходить на телеканале "Звезда" по понедельникам в 14.45 (мск).

Темы дня:
#Великая Отечественная война
20 декабря 2020 года исполняется 100 лет отечественной внешней разведке
20.12.2020 Реликвии

Одиночество Филби

20 декабря 2020 года исполняется 100 лет отечественной внешней разведке. Накануне юбилея директор СВР РФ Сергей Нарышкин предоставил в распоряжение "Российской газеты" и "Родины" ряд рассекреченных материалов. Среди них - переданные разведчиком Кимом Филби в дни Великой Отечественной войны

Беседа с 33-летним скульптором, создавшим величественный памятник подо Ржевом
16.12.2020 Cудьбы

Андрей Коробцов. Творец солдата

Памятник советскому солдату, установленный в июле 2020 года подо Ржевом, создал 33-летний Андрей Коробцов. Что помогло скульптору, родившемуся через сорок с лишним лет после войны, выиграть престижный конкурс? Как рождался образ воина? Об этом и многом другом - в нашем интервью

Нашему читателю удалось разгадать тайну офицерского портсигара и найти потомков владельца
03.12.2020 Реликвии

Портсигар за город Будапешт

Несколько лет назад начему читателю довелось купить в Венгрии с рук самодельный плексигласовый портсигар с надписью "Память Отечественной войны" и процарапанной датой 1945.II.15. В этом году, накануне Дня Победы, поиски владельца портсигара и его потомков увенчались успехом

#телевидение
В передаче Кирилла Вышинского на канале "Россия 24" нет ни слова о вражде
08.06.2020 СМИ и соцсети

"Типичная Украина" нетипичного ведущего

По символической команде "Мотор!" закипает работа: проверка связи по скайпу с экспертами из Киева и Москвы, окончательная установка света... А через пару часов Кирилл Вышинский из ведущего превращается в собеседника рубрики "Родичi Родины"

9 мая 1965 года в Советском Союзе была впервые объявлена Минута молчания
15.05.2020 История

Тележурналист Ирана Казакова: Мы написали первую советскую молитву

"Минута молчания" - передача Центрального телевидения, вышедшая в эфир 9 мая 1965 года. Тогда в студии соорудили фрагмент Кремлевской стены. Рядом установили гипсовую чашу, к которой подвели газовую горелку. Зажгли огонь. Включили камеры

Своих первых спасенных доктор Продеус вытащил из затонувшего танка
28.03.2020 Cудьбы

Доктор Продеус. Жить здорово!

О корнях и коронавирусе, о Гарварде и афганской войне, о телеславе и работе в российских регионах. Журналист "Родины" Владимир Нордвик разговаривает с известным педиатром и популярным телеведущим Андреем Продеусом

#журнал Родина