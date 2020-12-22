На "Звезде" покажут фильм о женском партизанском отряде "Родина" времен Второй мировой

На телеканале "Звезда" состоялась премьера цикла документальных фильмов "Непокоренные" о подвигах советских людей в нацистском плену во время Великой Отечественной войны.

Цикл подготовил Фонд Александра Печерского. Он увековечивает память участников восстания в нацистском лагере смерти Собибор, а также других героев борьбы с нацизмом.

Новый проект Фонда - о забытых героях и малоизвестных эпизодах движения лагерного сопротивления. Борьба советских военнопленных в гитлеровских лагерях - одна из самых трагических и, в то же время, героических страниц истории XX века.

Первая серия документального цикла была посвящена руководителю восстания в лагере смерти Собибор Александру Печерскому. Во второй серии будет рассказано о подвиге советских офицеров - участников побега из "Блока смерти" в концлагере Маутхаузен.

Еще две серии посвящены героям, которые пока известны в нашей стране не так хорошо - Надежде Лисовец и Розалии Фридзон, бежавшим из концлагеря Эрувиль и создавшим на территории Франции женский партизанский отряд "Родина", а также участникам Братского союза военнопленных (БСВ). Это была крупнейшая подпольная организация, которая действовала во время Второй мировой в лагерях Южной Германии, Австрии и Чехословакии.

Серии будут выходить на телеканале "Звезда" по понедельникам в 14.45 (мск).