Закон Новосибирской области от 22 декабря 2020 года № 37-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Новосибирской области 17 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области (далее -территориальный фонд) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета территориального фонда в сумме 43 981 189,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 42 570 781,0 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 1 303 515,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме 43 981 189,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета территориального фонда на 2022 год в сумме 46 066 318,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 44 582 693,6 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 1 373 514,6 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 48 655 731,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 47 098 153,9 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 1 447 272,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда на 2022 год в сумме 46 066 318,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 48 655 731,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета территориального фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, передаваемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Установить, что межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области".

2. Установить, что межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, направляются на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования.

Статья 5. Нормированный страховой запас

1. Установить размер нормированного страхового запаса территориального фонда:

1) на 2021 год не более 6 000 000,0 тыс. рублей;

2) на 2022 год не более 6 300 000,0 тыс. рублей;

3) на 2023 год не более 6 600 000,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета территориального фонда в 2021 году

1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета территориального фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) увеличение бюджетных ассигнований за счет доходов, поступивших в бюджет территориального фонда сверх объема, утвержденного в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету территориального фонда в текущем финансовом году.

2. Установить, что доходы, поступившие в бюджет территориального фонда сверх объема, утвержденного в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

3. Остаток средств нормированного страхового запаса территориального фонда, образовавшийся в бюджете территориального фонда по состоянию на 1 января 2021 года, направляется на пополнение нормированного страхового запаса территориального фонда в 2021 году, за исключением остатков межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

4. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2021 год, в размере одного процента от суммы средств, поступивших страховым медицинским организациям по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







