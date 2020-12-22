Опытный образец нового танка "Краб" раскритиковали на Украине

В создаваемом в настоящее время опытном образце украинского танка "Краб" будет применена башня давно уже существующего Т-55АГМ.

Эта глубокая модернизация советского танка 50-х годов имела экспортную направленность. На нее установлена 125-мм пушка с автоматом заряжания, помещенным в изолированный отсек, находящийся в кормовой части башни. Конвейер вмещает восемнадцать боеприпасов, скорострельность - до восьми выстрелов в минуту.

Рекламируемая на многих выставках, эта версия "пятьдесят пятого" так и не нашла покупателей и долгое время находилась на хранении, сейчас о ней снова вспомнили.

Портал Defense Express называет создаваемую машину потемкинской деревней, которая строится лишь для того, чтобы продемонстрировать "успехи" харьковского конструкторского бюро в работе над "Крабом". Его планировали вывести на испытательный полигон через 12 месяцев.

Украинские эксперты удивлены такой медленной реализации проекта, существующего с 2016 года, ведь в нем планируется применение уже давно отработанных решений, вроде установки 1000-сильного двигателя.

"Учитывая, что ориентировочные сроки принятия на вооружение "Краба" - в районе 2023-2025 года, разрабатывать и испытывать такую модернизацию почти 10 лет довольно странно", - отмечается в издании.