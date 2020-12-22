Пахмутова и Добронравов госпитализированы с COVID-19

91-летняя композитор Александра Пахмутова и ее 92-летний супруг, поэт-песенник Николай Добронравов госпитализированы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "близкую знакомую" легендарной семьи. Артисты помещены в ЦКБ.

По словам источника, Александра Николаевна и Николай Николаевич "чувствуют себя нормально".

Пахмутова и Добронравов поженились в 1956 году. На счету дуэта несколько сот песен, масса из которых поистине стали народными - "Старый клен", "Орлята учатся летать", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "Беловежская Пуща", "Как молоды мы были", "Команда молодости нашей".