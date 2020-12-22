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22.12.2020 14:34
Рубрика: Власть

Песков заявил о мании преследования и величия у Навального

Текст: Кира Латухина

Нельзя однозначно сказать, отравили блогера Алексея Навального или нет, считают в Кремле. Видео с его очередным расследованием в администрации президента не смотрели - на это просто нет времени.

Путин: Мы готовы начать расследование по Навальному, если получим материалы

"Ни Кремль, никто не может однозначно говорить о каком-то отравлении", - подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков​​​. Он напомнил, что Москва не раз заявляла о том, что информацию по этому делу не предоставляют ни из Берлина, ни из лабораторий других стран, ни из ОЗХО. "В этой связи мы не можем однозначно говорить о каком-либо отравлении, данных на этот счет мы не имеем", - сказал он.

К остальным "упражнениям" Песков предложил относиться в русле вчерашних заявлений ФСБ по этому поводу. "Это попытка дискредитации, но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать Федеральную службу безопасности", - сказал он, напомнив об очень важной роли этой службы - защите от терроризма, экстремизма, разных смертельных опасностей, и она играет эту роль очень хорошо и очень эффективно.

Говоря про видео, пресс-секретарь президента сказал: "У нас, конечно, нет времени смотреть такие материалы. В целом работы хватает, на отсутствие работы не жалуемся".

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Песков выразил и свое личное мнение насчет "берлинского пациента": "В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом". Кроме того, он отметил у Навального "проявление по Фрейду зацикленности на собственной гульфиковой зоне". "Так, наверное, и нужно относиться к этому", - заключил он.

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