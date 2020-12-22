Президент подписал закон о запрете второго гражданства для парламентариев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому полномочия сенатора или депутата ГД будут прекращены в случае выявления у него иностранного гражданства, а также несоблюдения им требования о сроке проживания в регионе России.

Речь идет об изменениях в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Отметим, что ранее полномочия парламентариев могли быть прекращены только после выявления у него иностранных вкладов и счетов.