Закон Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ "О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Приморского края 18 декабря 2020 года

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов краевого бюджета - в сумме 139 766 249 324,78 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - в сумме 44 428 095 939,00 рубля;

2) общий объем расходов краевого бюджета - в сумме 144 036 523 619,26 рубля, в том числе общий объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Приморского края по возможным гарантийным случаям - 891 578 980,06 рубля;

3) размер дефицита краевого бюджета - в сумме 4 270 274 294,48 рубля;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края на 1 января 2022 года - в сумме 11 361 476 481,48 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Приморского края - 438 430 006,66 рубля.

2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2022 год и 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год - в сумме 132 456 463 572,00 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - в сумме 31 178 437 493,00 рубля, на 2023 год - в сумме 137 411 371 895,00 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - в сумме 30 771 199 502,00 рубля;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2022 год - в сумме 134 808 241 881,66 рубля, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 2 678 010 436,63 рубля, общий объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Приморского края по возможным гарантийным случаям - 0,00 рубля, на 2023 год - в сумме 138 896 199 138,13 рубля, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 5 561 705 443,78 рубля, общий объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Приморского края по возможным гарантийным случаям - 0,00 рубля;

3) размер дефицита краевого бюджета на 2022 год - в сумме 2 351 778 309,66 рубля, на 2023 год - в сумме 1 484 827 243,13 рубля;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края на 1 января 2023 года - в сумме 12 152 763 129,48 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Приморского края - 438 430 006,66 рубля;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края на 1 января 2024 года - в сумме 11 730 418 963,23 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Приморского края - 438 430 006,66 рубля.

3. Установить источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

4. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Приморского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ КРАЕВОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

1. Установить коды главных администраторов доходов краевого и местных бюджетов - органов государственной власти Приморского края (государственных органов), закрепить за ними виды (подвиды) доходов краевого и местных бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета - органов государственной власти Приморского края (государственных органов) и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов краевого бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета - органов государственной власти Российской Федерации и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Закону.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

1. Установить, что доходы краевого бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за счет:

доходов от уплаты федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов в соответствии с нормативами отчислений, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах;

неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными в соответствии с федеральным законодательством, законами Приморского края, в том числе:

части прибыли краевых государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, - в размере не менее 95 процентов;

доходов от платежей, взимаемых государственными организациями Приморского края за выполнение определенных функций, - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу 50 процентов;

доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, - по нормативу 50 процентов;

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, - по нормативу 50 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти Приморского края, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, - по нормативу 50 процентов;

доходов в виде безвозмездных поступлений;

невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

прочих неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации - по нормативу 100 процентов.

2. Установить, что в доходы краевого бюджета зачисляются:

1) суммы задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, поступающие от налогоплательщиков, по нормативам отчислений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) суммы задолженности и перерасчеты по налогу с продаж и сбору на нужды образовательных учреждений, взимаемому с юридических лиц, - по нормативу 100 процентов;

3) суммы задолженности и перерасчеты по прочим налогам и сборам субъектов Российской Федерации - в размере 100 процентов доходов;

4) средства, поступающие на лицевые счета получателей средств краевого бюджета в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, - в размере 100 процентов доходов.

СТАТЬЯ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края, представительные органы которых согласовали замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) дополнительным нормативом, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 5. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

1. Установить, что в местные бюджеты подлежат зачислению 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Приморского края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации).

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации), на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 6. ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Учесть в краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов доходы в объемах согласно приложению 9 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 7. ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ КРАЕВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение краевым государственным казенным и бюджетным учреждениям, органам государственной власти Приморского края в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Приморского края, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в территориальном органе Федерального казначейства.

СТАТЬЯ 8. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного частями 1, 2 статьи 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Приморского края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета согласно приложению 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по государственным программам Приморского края и непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 12 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета, направленных на реализацию национальных проектов в Приморском крае, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

5. Утвердить размер Резервного фонда Правительства Приморского края на 2021 год - в сумме 50 000 000,00 рубля, на 2022 год - в сумме 50 000 000,00 рубля, на 2023 год - в сумме 50 000 000,00 рубля.

6. Утвердить размер Резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 год - в сумме 140 000 000,00 рубля, на 2022 год - в сумме 140 000 000,00 рубля, на 2023 год - в сумме 140 000 000,00 рубля.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края на 2021 год в размере 17 070 311 690,77 рубля, на плановый период 2022 и 2023 годов - в размере 11 643 130 228,00 рубля и 13 000 031 872,00 рубля соответственно.

8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные нормативными правовыми актами Приморского края, предоставляются в порядке, установленном Правительством Приморского края (далее - Правительство края), в следующих случаях:

1) организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам;

2) юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края;

3) авиационным предприятиям на финансовое обеспечение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края и (или) приобретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае;

4) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга;

5) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

6) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

7) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйствования;

8) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования;

9) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством и отгрузкой на собственную переработку гречихи и (или) риса;

10) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией овощей закрытого грунта;

11) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией картофеля и овощей открытого грунта;

12) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение части затрат на приобретение семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

13) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на проведение агротехнологических работ;

14) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли животноводства;

15) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с развитием племенного животноводства;

16) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направления;

17) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края гранты на развитие семейных животноводческих ферм;

18) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части финансового обеспечения затрат по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств;

19) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

20) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

21) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК";

22) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных со стимулированием увеличения производства масличных культур;

23) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

24) Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на обеспечение деятельности;

25) хлебопекарным предприятиям Приморского края - на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба;

26) работодателям - владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов в Приморский край в рамках подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов" государственной программы Приморского края "Содействие занятости населения Приморского края на 2020-2027 годы";

27) работодателям-организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников из числа граждан, трудоустроенных по направлению органов службы занятости населения и относящихся к категории лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

28) работодателям-организациям на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;

29) организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, - на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полных затрат организаций;

30) организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с приобретением топлива;

31) теплоснабжающим организациям - на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность);

32) организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, - на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края;

33) казенному предприятию Приморского края "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края" в целях восстановления платежеспособности;

34) акционерному обществу "Корпорация развития жилищного строительства" на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан ипотечных жилищных займов со сниженной процентной ставкой;

35) организациям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных биоресурсов, на возмещение части затрат;

36) организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность, на возмещение части затрат;

37) организациям, осуществляющим производство и экспорт рыбных консервов, на возмещение части затрат;

38) сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыболовство) и товарного осетроводства;

39) юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга);

40) собственникам, владельцам и пользователям земельных участков, на которых находятся памятники природы краевого значения, на возмещение затрат по обеспечению режима особой охраны памятников природы;

41) энергоемким организациям горнодобывающей промышленности Приморского края на финансовое обеспечение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды;

42) специализированным службам по вопросам похоронного дела на возмещение стоимости услуг по погребению умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;

43) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Приморского края, - на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

44) работодателям - организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на проведение стажировки получателей государственной социальной помощи, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования;

45) юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

46) юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края;

47) частным дошкольным образовательным организациям на возмещение (финансовое обеспечение) затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования;

48) организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими услуг по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края;

49) организациям на частичное возмещение расходов, связанных с производством и распространением социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведением социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края;

50) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности.

9. Утвердить субсидии следующим некоммерческим организациям, не являющимся краевыми государственными учреждениями:

1) работодателям - некоммерческим организациям на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников из числа граждан, трудоустроенных по направлению органов службы занятости населения и относящихся к категории лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

2) работодателям - некоммерческим организациям на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;

3) фонду Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края";

4) Фонду поддержки обманутых дольщиков Приморского края;

5) унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Приморского края";

6) автономной некоммерческой организации "Туристско-информационный центр Приморского края";

7) автономной некоммерческой организации "Инвестиционное Агентство Приморского края";

8) автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края";

9) Гарантийному фонду Приморского края;

10) Микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края";

11) адвокатской палате Приморского края на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи, а также на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края;

12) физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;

13) физкультурно-спортивным организациям на подготовку спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов по игровым видам спорта;

14) автономной некоммерческой организации "Центр содействия развитию молодежи Приморского края";

15) Региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Приморского края в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов;

16) Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)";

17) автономной некоммерческой организации "Приморский культурно-исторический центр";

18) социально ориентированным некоммерческим организациям Приморского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов) по направлениям деятельности;

19) Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

20) Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов";

21) Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых";

22) Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих";

23) Приморскому отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества;

24) Некоммерческому партнерству "Дальневосточный музей авиации";

25) частным дошкольным образовательным организациям на возмещение (финансовое обеспечение) затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования;

26) частным общеобразовательным организациям на возмещение (финансовое обеспечение) затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования;

27) частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, на возмещение (финансовое обеспечение) затрат на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования;

28) юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

29) юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края;

30) поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Приморского края, - на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

31) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности.

10. Порядок определения объема и предоставления указанных в части 9 настоящей статьи субсидий из краевого бюджета устанавливается Правительством края.

СТАТЬЯ 9. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЯЕМЫЕ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края, предоставляемых из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2.Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Приморского края:

1) на 2021 год - в сумме 38 414 841 844,11 рубля, в том числе:

а) дотации - в сумме 2 660 520 148,00 рубля;

б) субсидии - в сумме 11 701 054 223,16 рубля;

в) субвенции - в сумме 22 268 238 672,95 рубля;

г) иные межбюджетные трансферты - в сумме 1 785 028 800,00 рубля;

2) на плановый период 2022 года - в сумме 31 686 020 909,78 рубля, в том числе:

а) дотации - в сумме 1 994 444 475,00 рубля;

б) субсидии - в сумме 5 430 918 589,83 рубля;

в) субвенции - в сумме 22 814 075 844,95 рубля;

г) иные межбюджетные трансферты - в сумме 1 446 582 000,00 рубля;

3) на плановый период 2023 года - в сумме 32 233 598 647,72 рубля, в том числе:

а) дотации - в сумме 2 102 575 664,00 рубля;

б) субсидии - в сумме 4 831 109 909,58 рубля;

в) субвенции - в сумме 23 881 788 474,14 рубля;

г) иные межбюджетные трансферты - в сумме 1 418 124 600,00 рубля.

3. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых федеральному бюджету на 2021 год, - в сумме 1 805 831,00 рубля, на 2022 год - в сумме 1 805 831,00 рубля, на 2023 год - в сумме 1 805 831,00 рубля.

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

5. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 15 к настоящему Закону) утверждается Правительством края.

6. При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов определить:

1) минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края, необходимый для определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края, - в размере 70 процентов;

2) удельный вес расходов на оплату труда (включая начисления на оплату труда) и других расходов, на формирование которых оказывает влияние уровень оплаты труда, в среднем по консолидированным бюджетам муниципальных районов Приморского края и бюджетам муниципальных округов, городских округов Приморского края - в размере 50 процентов;

3) удельный вес расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений в среднем по консолидированным бюджетам муниципальных районов Приморского края и бюджетам муниципальных округов, городских округов Приморского края - в размере 20 процентов;

4) удельный вес расходов на содержание муниципального жилищного фонда в среднем по консолидированным бюджетам муниципальных районов Приморского края и бюджетам муниципальных округов, городских округов Приморского края - в размере 10 процентов;

5) удельный вес прочих расходов бюджетов в среднем по консолидированным бюджетам муниципальных районов Приморского края и бюджетам муниципальных округов, городских округов Приморского края - в размере 20 процентов.

7. При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края на 2021 год определить уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края, в размере 195 процентов.

8. При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края на плановый период 2022 и 2023 годов определить уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края, в размере 180 и 182 процентов соответственно.

9. Утвердить для определения общего объема субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:

1) среднекраевой объем субвенций бюджетам муниципальных районов Приморского края в расчете на одного жителя городских поселений - в размере 604 рубля;

2) среднекраевой объем субвенций бюджетам муниципальных районов Приморского края в расчете на одного жителя сельских поселений - в размере 850 рублей.

10. Установить, что в 2021 году предоставление из краевого бюджета в местный бюджет межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета.

Полномочия получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов в 2021 году осуществляет территориальный орган Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей средств краевого бюджета.

Операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателями средств местных бюджетов в территориальном органе Федерального казначейства.

Положения абзацев первого-третьего настоящей части не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утверждаемый Правительством края.

СТАТЬЯ 10. О НОРМАТИВАХ РАСХОДОВ И НОРМАТИВАХ ЧИСЛЕННОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1. Для определения объема субвенций на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Приморского края, формирующих единую субвенцию местным бюджетам муниципальных образований Приморского края, утвердить:

1) норматив численности муниципальных служащих - членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, работающих на постоянной штатной основе, норматив расходов на обеспечение деятельности одной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) норматив численности муниципальных служащих - председателей административных комиссий и норматив расходов на обеспечение деятельности одной административной комиссии на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

2. Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда утвердить норматив расходов на содержание одного муниципального служащего, осуществляющего отдельные государственные полномочия, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

3. Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния утвердить норматив численности муниципальных служащих органов записи актов гражданского состояния администраций муниципальных образований Приморского края, реализующих на территории Приморского края полномочия Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 11. О РАСХОДАХ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ В 2021 ГОДУ

1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Приморского края предоставляются из краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на эти цели, в сумме 200 000 000,00 рубля:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Приморского края, осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий;

2) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований Приморского края.

2. Установить размер платы за пользование бюджетными кредитами, предоставленными на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 процентов. В иных случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, - в размере одной второй ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Приморского края бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством края.

СТАТЬЯ 13. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Приморского края на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему Закону и Программу государственных внутренних заимствований Приморского края на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Утвердить Программу государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации на 2021 год согласно приложению 23 к настоящему Закону и Программу государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

2. Предоставление государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае" в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

СТАТЬЯ 15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДОЛЖНИКОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД КРАЕВЫМ БЮДЖЕТОМ

Министерство финансов Приморского края вправе в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Приморским краем путем отсрочки и (или) рассрочки исполнения обязательств на основании распорядительных актов, принимаемых Правительством края.

СТАТЬЯ 16. ОБ УВЕЛИЧЕНИИ (ИНДЕКСАЦИИ) ОПЛАТЫ ТРУДА

1. Не проводить индексацию в 2021 году:

1) размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Приморского края, и Губернатора Приморского края;

2) размеров окладов месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Приморского края;

3) размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Приморского края.

2. Провести с 1 октября 2022 года, с 1 октября 2023 года индексацию путем увеличения в 1,04 раза:

1) размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Приморского края, и Губернатора Приморского края;

2) размеров окладов месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Приморского края;

3) размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Приморского края.

СТАТЬЯ 17. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Установить коэффициент индексации размера пособия на ребенка, предусмотренной частью 2 статьи 7 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ "О защите прав ребенка в Приморском крае", с 1 января 2021 года - 1,037, с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04.

2. Установить коэффициент индексации размера регионального материнского (семейного) капитала, предусмотренной частью 2 статьи 9 Закона Приморского края от 23 ноября 2018 года № 392-КЗ "О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края", с 1 января 2021 года - 1,037, с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04.

3. Установить коэффициент индексации размера ежемесячной денежной выплаты льготным категориям граждан, предусмотренной частью 41 статьи 8 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", с 1 января 2021 года - 1,037, с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04.

4. Установить коэффициент индексации размера ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, установленной пунктом 5 Порядка назначения ежемесячной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на территории Приморского края, утвержденного постановлением Губернатора Приморского от 18 марта 2019 года № 20-пг в соответствии с частью 2 статьи 10 Закона Приморского края "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", с 1 января 2021 года - 1,037, с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04.

5. Установить коэффициент индексации размера ежегодной единовременной компенсации расходов на приобретение твердого или альтернативного топлива (кроме электричества) и его доставку отдельным категориям работников бюджетной сферы, предусмотренной частью 6 статьи 14 Закона Приморского края "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", с 1 января 2021 года - 1,037, с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04.

6. Установить коэффициент индексации размера выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан, предусмотренной частью 2 статьи 2 Закона Приморского края от 6 июня 2005 года № 258-КЗ "О порядке и размерах выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)", с 1 января 2021 года - 1,037, с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04.

7. Установить коэффициент индексации размера денежных средств, ежемесячно выплачиваемых на содержание каждого приемного ребенка приемной семье, предусмотренной частью 2 статьи 2 Закона Приморского края от 10 мая 2006 года № 358-КЗ "О предоставлении мер социальной поддержки приемным семьям в Приморском крае и вознаграждении приемным родителям", с 1 января 2021 года - 1,037, с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04.

СТАТЬЯ 18. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета, связанные с особенностями исполнения краевого бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств краевого бюджета без внесения изменений в закон Приморского края о краевом бюджете является:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств краевого бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с принятием Правительством края решений о внесении изменений в утвержденные государственные программы Приморского края в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на реализацию мероприятий в рамках каждой государственной программы Приморского края;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований по целевой статье, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета в текущем финансовом году;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета в текущем финансовом году на содержание органов государственной власти Приморского края;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства края, в случае принятия Губернатором Приморского края, Правительством края решений об изменении численности работников этих органов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Приморского края на исполнение государственных гарантий Приморского края при наступлении гарантийных случаев;

6) перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета на указанные цели;

7) перераспределение поступивших в краевой бюджет бюджетных ассигнований из федерального бюджета на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории Приморского края, выделенных на основании решений Правительства Российской Федерации;

8) перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на выплаты работникам органов государственной власти Приморского края, осуществляемые в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе, трудовым законодательством и Законом Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ "О государственных должностях Приморского края", в том числе на окончательный расчет при увольнении, превышающие расчетный фонд оплаты труда;

9) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года по ведомству "Избирательная комиссия Приморского края" на проведение выборов в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований, выделенных из краевого бюджета на те же цели в прошлом финансовом году;

10) перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

11) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Приморского края, софинансируемых из федерального бюджета;

12) направление средств, дополнительно выделенных Приморскому краю из федерального бюджета и не предусмотренных настоящим Законом, на основании решения Правительства края.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

СТАТЬЯ 19. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Исполняющая обязанности Губернатора края В.Г.Щербина







