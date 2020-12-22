"На забаву для катания на санках построили ледяную горку. Люди берут санки подмышку, взбираются по лестнице с одной стороны и съезжают с другой на полной скорости между зелеными еловыми ветвями, воткнутыми в снег вдоль горки". Зимние забавы в дневниках наших соотечественников
Телеканал "Россия 1" готовит к показу многосерийный фильм "Грозный". Премьера - осенью. Народный артист России Виктор Сухоруков, который исполняет роль Малюты Скуратова - опричника, одного из любимцев царя, - рассказал "Родине" о съемках и своем отношении к "людоеду и извергу"
В 60-е и 70-е годы прошлого века Юрий Трифонов был, пожалуй, единственным властителем дум советской интеллигенции. Он формулировал нравственные вопросы, которые действительно волновали образованное общество. Вопросы, на которые интеллигенция мучительно искала ответы и не находила их