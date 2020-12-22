45 лет назад Эльдар Рязанов завершил работу над фильмом "Ирония судьбы, или С легким паром!", который стал одним из символов празднования Нового года в нашей стране. Впервые по ТВ картину показали 1 января 1976 года. С тех пор ни один новогодний праздник не обходится без "Иронии". Поэтому очередной вопросник "Родины" наверняка не будет сложным для вас. Хотя...