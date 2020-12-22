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1 декабря 2020 г. 14:10
"Родина"
Текст: Артем Локалов
Родина - № 12(1220)

Как найти в Москве 3-ю улицу Строителей?

1 января 1976 года состоялась премьера фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
45 лет назад Эльдар Рязанов завершил работу над фильмом "Ирония судьбы, или С легким паром!", который стал одним из символов празднования Нового года в нашей стране. Впервые по ТВ картину показали 1 января 1976 года. С тех пор ни один новогодний праздник не обходится без "Иронии". Поэтому очередной вопросник "Родины" наверняка не будет сложным для вас. Хотя...
Темы дня:
#Новый год
Прожито с Родиной: Зимние забавы в дневниках наших соотечественников
21.12.2020 Реликвии

Ольга Берггольц: Хотелось чего-то веселого, искристого, легкого как снег...

"На забаву для катания на санках построили ледяную горку. Люди берут санки подмышку, взбираются по лестнице с одной стороны и съезжают с другой на полной скорости между зелеными еловыми ветвями, воткнутыми в снег вдоль горки". Зимние забавы в дневниках наших соотечественников

Дед Мороз и тройка были и остаются символами русской зимы
18.11.2020 Легенды

Птица-тройка

Сегодня празднуется день рождения Деда Мороза. Никто не станет спорить, что главным транспортным средством зимнего волшебника в России была и остается легендарная Тройка. Тройка резвых лошадей и удалой троечной езде посвящены сегодня наши "Легенды Родины"

Как на советские новогодние праздники вернулась Снегурочка
01.01.2020 Праздники

Снегурочка

В русском фольклоре она - ожившая снежная баба, которую слепили старик со старухой. Знакомая нам с детства Снегурочка сошла с театральных подмостков в аскетичную советскую жизнь. Впрочем, произошло это не сразу

#Фильмы Родины
Монолог Виктора Сухорукова о съемках многосерийного фильма "Грозный"
07.10.2020 Cудьбы

"Я выбрал путь Малюты Скуратова-служаки..."

Телеканал "Россия 1" готовит к показу многосерийный фильм "Грозный". Премьера - осенью. Народный артист России Виктор Сухоруков, который исполняет роль Малюты Скуратова - опричника, одного из любимцев царя, - рассказал "Родине" о съемках и своем отношении к "людоеду и извергу"

Непарадные кадры Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
24.06.2020 История

За пять минут до Парада

На телеканале "Победа" в мае состоялась необычная премьера. Впервые была продемонстрирована полная версия кинохроники Парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года в Москве. "Родина" публикует несколько непарадных кадров из той съемки

Кухня Родины. "Мы познакомились с тобой в "Сайгоне" год назад"
10.06.2020 Кухня

Чашка кофе в Сайгоне

Сегодня в рубрике "Кухня Родины" радуемся открытию кафе и кофеен и вспоминаем легендарный "Сайгон" в Ленинграде. Во времена оттепели здесь стали варить настоящий кофе для народа. Кафетерий с неофициальным названием стал местом встречи для художников, музыкантов и писателей

#1970-ые
110 лет назад родилась Екатерина Алексеевна Фурцева
07.12.2020 История

Железный министр советской культуры

7 декабря исполняется ровно 110 лет со дня рождения Екатерины Фурцевой. Она взлетела на такую высоту во власти, какой не достигала ни одна женщина до нее в СССР, а 14 лет на посту министра культуры превратили Фурцеву в легенду

Почему не был реализован проект Подольского моря и что можно найти на его дне
17.11.2020 Дороги

45 лет назад в Подмосковье решили построить море

Отдохнуть на море сейчас мечтают многие. Но не многие решаются. Мы предлагаем "карантинный" вариант поездки к морю на выходные. Там вы увидите всё, что положено у моря - песчаные пляжи, скалистые берега, морские ракушки. Всё, кроме самого моря

Юрий Трифонов. Многожильный провод истории
27.08.2020 Литература

Юрий Трифонов. Многожильный провод истории

В 60-е и 70-е годы прошлого века Юрий Трифонов был, пожалуй, единственным властителем дум советской интеллигенции. Он формулировал нравственные вопросы, которые действительно волновали образованное общество. Вопросы, на которые интеллигенция мучительно искала ответы и не находила их