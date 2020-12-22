Путину доложат о новой публикации по делу Сафронова

В Кремле видели публикацию о связи дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова с периодом его работы в "Коммерсанте".

Издание "Ведомости" опубликовало копию постановления по делу Сафронова, где нет упоминаний о "Роскосмосе" и периоде его работы в корпорации.

На ежегодной пресс-конференции президент сообщил, что дело Сафронова не связано с его журналистской работой, а также отметил его работу в "Роскосмосе".

"Мы, безусловно, обратили внимание на эту публикацию. Эта информация будет доложена главе государства", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как я вам уже объяснял, это не влияет, не может влиять на суть поставленных обвинений, - напомнил Песков. - Отмечаются другие обстоятельства, но это не относится к сути обвинений, которые вменяются Ивану Сафронову".