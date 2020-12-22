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22.12.2020 09:57
Рубрика: Экономика

Более 20 тысяч предпринимателей прошли обучение в "Онлайн-академии МБМ"

Текст: Анна Полтавцева

Более 20 тысяч предпринимателей прошли обучение в московской "Онлайн-академии МБМ". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Онлайн-академия для малого бизнеса открылась 2,5 года назад. За это время обучение прошли более 20 тысяч человек. Сейчас всем желающим доступно 29 курсов, состоящих почти из 160 видеоуроков. Их подготовили успешные бизнесмены и эксперты", - рассказала она.

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"Онлайн-академия МБМ" предлагает слушателям три обучающих программы. Программа Start поможет получить базовые знания о запуске бизнеса. Ее участники знакомятся с технологиями продаж, учатся анализировать рынок, запускать и развивать свой бренд. Кроме того, они осваивают азы маркетинга, менеджмента и ведения финансов.

Продвинутый уровень подготовки доступен в программе Progress. Во время ее прохождения слушатели углубленно изучают финансовую сферу, анализируют бизнес-модели и разрабатывают стратегии развития компании.

Серия видеоуроков "PRO-курсы" направлена на развитие предпринимательских навыков. Она предназначена как для опытных, так и для начинающих бизнесменов. Занятия помогают получить новые знания по таким направлениям, как управление проектами, ведение финансового и управленческого учета. Также есть курсы по проведению успешных переговоров и повышению лидерских способностей.

По мнению руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, бесплатные образовательные программы стали востребованной мерой поддержки для бизнесменов.

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