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22.12.2020 17:36
Рубрика: Общество

Депутат МГД Батышева: В Москве 93% детей-сирот нашли приемные семьи

Текст: Ангелина Зеленькова
В столице более 93% детей-сирот воспитываются в приемных семьях. Об этом сообщила депутат МГД и директор Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева.

За 2010-2020 годы в Москве количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, увеличилось на 46%. За последние 10 лет на воспитание в семьи передали 18 985 детей. Из них 996 детей-инвалидов и 7 896 сирот старше семи лет.

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По словам депутата, Москва стремится сделать все возможное для того, чтобы дети оставались в родных семьях. Речь идет о профилактике социального сиротства. "Необходимо своевременно выявлять неблагополучные семьи, чтобы успеть оказать помощь. Они смогут сохранить семью, дети и родители останутся вместе. Даже после лишения родительских прав есть возможность восстановить социальный статус родителей и вернуть ребенка - главное, чтобы была такая цель. Но, к сожалению, бывают ситуации неисправимые, и тогда особенно важны активный поиск, обучение и поддержка граждан, желающих взять на воспитание детей-сирот", - рассказала Батышева Агентству городских новостей "Москва".

Депутат уточнила, что в Москве сегодня функционируют школы приемных родителей, куда всегда можно обратиться за консультацией и помощью. По словам Батышевой, значительное внимание в таких школах уделяется психологическим аспектам воспитания детей - некоторые из советов, которые получают приемные родители, могут быть актуальны и для тех, кто воспитывает родных детей.

"Чтобы принять в семью ребенка из детского дома, необходимы не только большое сердце, но и недюжинная смелость, и готовность преодолевать трудности. Я желаю всем детям и их родителям счастливого Нового года - думаю, приемные родители как никто знают, что нужно делать, чтобы стать для ребят настоящими добрыми волшебниками, исполняющими желания", - отметила депутат.

Также Батышева подчеркнула, что особого внимания заслуживают те семьи, кто решился принять на воспитание подростков, с которыми найти контакт гораздо сложнее, чем с ребятами дошкольного возраста.

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Число детей-сирот, живущих в интернатах, сократилось в 3,3 раза - с 4 371 (в 2010 году) до 1 317 (в 2020 году), и сегодня в семьях воспитываются 93,4% московских детей-сирот. 10 лет назад таких детей было менее 75% от общего числа сирот.

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