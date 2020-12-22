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22.12.2020 17:53
Рубрика: Общество

Главный нарколог Москвы призвал не похмеляться 1 января

Текст: Сергей Жуков

Главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рекомендовал россиянам не похмеляться после встречи Нового года.

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По словам врача, чтобы в новогоднюю ночь не пьянеть, нужно больше двигаться. Например, петь и танцевать, а не сидеть часами за праздничным столом. А после бессонной ночи, первого января, наоборот, надо больше спать и отдыхать.

Налегать на алкоголь в этот день ни в коем случае нельзя, подчеркивает нарколог. Иначе есть опасность для сердца и сосудов.

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