Собянин не обещает в Москве ни новых ограничений, ни послаблений

Власти Москвы не намерены вводить дополнительные ограничения по коронавирусу, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В то же время считаю, что никакие послабления в этой ситуации невозможны", - подчеркнул он на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Положение в городе Собянин охарактеризовал как очень сложное и напряженное. Если неделю назад отмечалось снижение заболеваемости на 12 процентов, то последняя неделя опять показала рост в 5 процентов, и еженедельно продолжается рост госпитализаций.

В городе развернуто 18 тысяч коек для больных с инфекцией, 30 процентов из них свободны. "Система здравоохранения справляется с этой огромной нагрузкой, все звенья работают стабильно", - заверил мэр.