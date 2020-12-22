В поезда МЦК вернутся кнопки открывания дверей

С 23 декабря на "Ласточках" МЦК и в поездах Филевской линии столичного метро включат кнопку открывания двери. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

По данным департамента транспорта, о возвращении такой услуги попросили сами пассажиры. "Весной мы ввели автоматический режим открытия дверей, чтобы вам не приходилось лишний раз прикасаться к поверхностям. Однако сейчас на улице похолодало и двери, открываясь одновременно, запускают в салон холодный воздух. А это особенно некомфортно в поездах, большая часть маршрутов которых проходит на улице", - сообщает департамент транспорта. Поэтому с 23 декабря кнопки на дверях в поездах заработают в привычном режиме.

В департаменте напомнили, что вход в метро и на МЦК возможен в перчатках и масках.