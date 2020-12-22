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22.12.2020 09:53
Рубрика: Происшествия

Амурчане пойдут под суд за организацию опасных прыжков с парашютом

Текст: Юлия Гарднер

Двое жителей Амурской области предстанут перед судом по обвинению в организации опасных прыжков с парашютом.

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По версии следствия, с сентября 2016-го по июнь 2019 года мужчины оказывали услуги по прыжкам с парашютом. Для этого они взяли самолет Ан-2, сертификат летной годности которого истек в 2012 году. Он был неисправным и не готовым к полету.

"Кроме того, при оказании услуг использовались неисправные парашюты, допускались иные нарушения законодательства в сфере безопасности полетов", - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В результате прыгавшие с парашютом получили травмы (один человек - тяжелые, двое - средней тяжести, еще один - легкие).

Обвинительное заключение утверждено Благовещенским транспортным прокурором и направлено в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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